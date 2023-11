În mijlocul Bucureștiului efervescent se scrie o poveste fermecătoare și autentică, care celebrează călătoria unică a lui Marian (alias Mariciu) și a Georgianei Ionescu. Acest tânăr cuplu plin de viață, care pe vremuri îndepărtate lucra în lumea electrizantă a Advertising-ului și a PR-ului, a luat cu ani în urmă o decizie neașteptată, aceea de a porni pe un nou drum – unul care să-i conducă pe tărâmul creatorilor de conținut. Călătoria lor poate fi descrisă doar ca una nemaipomenită. Au început să realizeze conținut super captivant ce a rezonat cu o comunitate în continuă creștere, timp în care au creat momente prețioase care sărbătoresc dragostea lor, și care în cele din urmă s-a transformat în povestea unei familii. Relația lor a luat o întorsătură frumoasă când au decis să se căsătorească, iar recent, au primit cu bucurie în familia lor un nou membru, pe adorabilul Noel.

Pe măsură ce ne înaintăm cu această poveste, este esențial să înțelegem că această întâmplare de viață nu este doar despre Marian și Georgiana, ci și despre sentimentul de apartenență și de incluziune care leagă familiile și comunitățile. Prin povestea lor, ne amintesc de conexiunile profunde și de sprijinul neclintit care definesc relațiile noastre cu cei dragi.

Haideți să pășim împreună în lumea lor, descoperind adevărata esență a familiei, a iubirii și a apartenenței, întretăiate armonios cu spiritul colecției TOMMY HILFIGER Toamna 2023.

Colecția Toamnă 2023 de la TOMMY HILFIGER dezvăluie o viziune modernă a stilului, inspirată de fuziunea escapadelor în aer liber și a elementelor esențiale prep, cool americane, specifice brand-ului. În centrul acestei colecții, îmbrăcămintea pentru exterior este vedeta, prin jacheta puffer New York, care oferă un twist contemporan emblematicelor jachete puffer din anii ’90. Branding îndrăzneț, culori vii și forme supradimensionate, toate au parte de o revenire puternică în centrul atenției, elemente inspirate din perioada în care tinerii erau captivați de acest trend.

Într-un interviu exclusiv cu Marian și Georgiana, vom pătrunde în mijlocul vieții lor de familie, povestind despre activitățile lor preferate și relația cu a lor comunitatea online, cunoscută sub numele de #IONESQUAD. De la escapadele de călătorie până la dinamica în evoluție a alegerilor de modă, cuplul împărtășește perspective asupra abordării lor autentice în ceea ce privește crearea de conținut și importanța de a nu se dezice felului lor de a fi.

1.Întâi ați fost o familie în 2, apoi familia a fost întregită de Noel. Ce înseamnă familia pentru voi?

Georgiana: Pentru mine familia înseamnă cea mai mare împlinire și realizare, tot timpul mi-am dorit ceea ce am astăzi, iar ceea ce trăiesc alături de ei zi de zi este dovada vie că dacă îți dorești ceva mult, mult, chiar ți se întâmplă. Am tot ce am visat vreodată și un pic în plus. J

Marian: În prima etapă am fost noi doi și Sasha, câinele nostru, despre care nouă ne place să spunem că este primul nostru copil. Apoi familia s-a întregit când a apărut Noel în viața noastră.

Pentru noi, familia, este nucleul vieții noastre, este acel ceva la care am visat amândoi dintotdeauna și pe care acum îl avem în cea mai frumoasă formă de patru. Suntem cu adevărat fericiți și împliniți atunci când suntem împreună.

2. Care sunt activitățile preferate în familie?

Georgiana & Marian: Călătoritul, cu siguranță, este activitatea noastră preferată, atât prin țară, cât și în afara ei. Iar faptul că am devenit părinți nu ne-a oprit din călătorit, ci mai degrabă ne-a motivat să găsim variante care să se muleze pe noua formulă. Prima călătorie a lui Noel a fost la doar 2 luni, în Grecia, iar după au urmat alte locuri superbe din România, Europa, America și Asia. Și mai urmează multe altele. E super-amuzant să ne uităm pe pașaportul lui Noel ca să vedem toate vizele.

3. Sunteți creatori de conținut de ani buni. Ce relație aveți cu cei care vă urmăresc online? Este acea comunitate o altă familie? Și cum se împacă ideea de a fi autentic, un cuvânt atât de folosit în ziua de azi, și viața de creatori de conținut?

Georgiana & Marian: Nucleul comunității, #IONESQUAD-ul, este ca o extensie a familiei. De șapte ani împărtășim prin intermediul vlogului unele dintre cele mai importante momente din viața noastră: momentul cererii în căsătorie, nunta noastră, prima oară când Marian l-a văzut pe Noel și multe-multe alte momente superbe. Sunt mii de vloguri cu mii de momente, iar oamenii care ne urmăresc au putut lua parte virtual la ele.

Iar ca răspuns la întrebarea vizavi de autenticitate, conținutul nostru care apare pe Internet este real înrădăcinat în cine suntem noi ca oameni. Suntem sinceri, nu încercăm să fim ce nu suntem, iar oamenii care au mirosul dezvoltat simt asta.

4. Jacheta puffer, fiecare avem cel puțin una în garderoba. J Ce apreciați la o astfel de jachetă?

Georgiana & Marian: Jacheta puffer este un item pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl aibă în garderoba de bază. Este un articol vestimentar care, pe lângă utilitatea lui, acela de a te proteja de frig, este și foarte la modă în ultimii ani. O poți integra într-o multitudine de outfituri, iar grație trendurilor actuale, mult mai permisive și relaxate, ea a ieșit din zona sport și poate fi combinată cu ușurință cu foarte multe texturi, materiale și stiluri.

Atunci când ne gândim la jacheta puffer perfectă, ne gândim că trebuie să fie ușoară, călduroasă și în culori care să se potrivească cu restul garderobei, iar noua colecție TOMMY HILFIGER le bifează pe toate. E imposibil să intri în magazin și să nu găsești cel puțin una pe care să vrei să o iei acasă. J

5. Sunteți genul de cuplu care caută să aibă outfit-uri matchy?

G: La început aveam stiluri total diferite, el se îmbrăca mai mult în negru, iar eu foarte colorat, după care am evoluat amândoi din punct de vedere vestimentar și ne-am conturat fiecare un stil propriu. În ultima perioadă chiar am observat că avem cam aceleași preferințe cromatice și se întâmplă foarte des să ne îmbrăcăm asemănător fără să fi vorbit unul cu celălalt..

M: Nu căutăm asta, dar ne sincronizăm accidental deseori. De cele mai multe ori ne vedem la ușă, înainte să ieșim din casă și pufnim în râs când vedem că ne-am îmbrăcat în aceleași culori.

6. Câteva tips & tricks pentru o viață de familie cool

G: Unul singur: niciodată să nu vă culcați certați unul cu celălat.

M: Jucați-vă, râdeți, călătoriți cât mai mult împreună. Comunicați sincer și calm unul cu celălalt. Nu vă culcați certați. Îmblânziți-vă traumele trecutului cu ajutorul terapiei. Iubiți-vă mult!

***

Credite Campanie:

Spațiu: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Regizată și fotografiată de Christina One

Make-up Artist: Andreea Ianculescu