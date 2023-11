Lansarea campaniei de sărbători a produselor de larg consum „Fie ca dorințele să ți se împlinească” reprezintă punctul culminant al unui an aniversar – Disney100.

· Include un nou spot publicitar global, live-action, intitulat „O dorință de sărbători”, inspirat de noul film Dorința, de la Walt Disney Animation Studios și cu vocea Arianei de Bose.

· Regizat de câștigătorul unui premiu Grammy, Meji Alabi, spotul incluse șase limbi și locații geografice diferite și tradițiile locale de sărbători.

· Fanii vor descoperi diferite elemente binecunoscute, ascunse în spotul publicitar.

· SPOT: https://youtu.be/lW-zv_b7ngQ

Disney lansează astăzi campania de sărbători, intitulată „Fie ca dorințele să ți se împlinească”, ce se concentrează pe magia dorințelor la 100 de ani de activitate. Campania include primul spot publicitar festiv live-action, intitulat „O dorință de sărbători”, inspirat de filmul Dorința, care va fi lansat în curând de Walt Disney Animation în peste 50 de țări.

Spotul este regizat de Meji Alabi, câștigător al unui premiu Grammy, și a fost filmat integral în Africa de Sud, cu scene care reprezintă șase limbi și locații geografice. Spotul prezintă poveștile unor familii și prieteni din întreaga lume, care sunt uniți de o dorință universală de a fi împreună cu cei dragi în perioada sărbătorilor, incluzând o serie de tradiții festive.

Regizorul nigerian/britanic Meji Alabi a declarat: „Mă simt norocos că am colaborat cu un grup atât de divers de oameni pentru campania Disney de sărbători de anul acesta. Au fost atât de multe momente deosebite pentru mine în timpul filmărilor, dar cred că cel mai memorabil a fost să privesc corul de copii din Africa de Sud cântând. Mi s-a făcut pielea de găină.”

Spotul publicitar include cântecul recunoscut la nivel mondial „Un vis este un dar al vieții” din Cenușăreasa, regândit pentru a permite mai multor interpreți să se contopească într-o singură voce. Actrița și cântăreața premiată cu Oscar, Ariana DeBose, rostește replicile de început în limba engleză, iar actrițele de dublaj care o interpretează pe protagonista din Dorința, Asha, cântă în peste alte șaptesprezece limbi.

Spotul a fost produs în SUA, Marea Britanie și Africa de Sud, fiind dezvoltat de agenția de publicitate internă a Disney, Yellow Shoes Creative Group.

Joss Hastings, vicepreședinte de marketing la Disney Consumer Products, Games & Publishing, a declarat că „Tradițiile de Sărbători pot arăta diferit în întreaga lume, dar oricum și oriunde am sărbători, cu toții împărtășim dorința de a fi alături de cei dragi în această perioadă specială a anului. Inspirat de noul film semnat Walt Disney Animations, Dorința, spotul publicitar reunește voci din întreaga lume, sub forma unui cor global, pentru o reinterpretare formidabilă a melodiei emblematice „Un vis este un dar al vieții” din Cenușăreasa. Sperăm ca fanii să se bucure de noua versiune a unui clasic Disney, în timp ce sărbătorim 100 de ani de povești și rolul esențial pe care l-a jucat muzica.”

În 2023, peste 50 de retaileri din Europa Centrală și de Est se alătură campaniei Disney de sărbători, aducând povești și personaje la viață prin intermediul unor produse inovatoare din mai multe categorii: de la jucării și îmbrăcăminte, la bijuterii, tehnologie și bunuri de larg consum.

