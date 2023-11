Un autovehicul a fost acroșat astăzi de trenul Suceava-Putna la o trecere la nivel cu calea ferată din municipiului Rădăuți. Potrivit ISU Suceava la locul accidentului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare si o ambulanta SMURD. Din fericire evenimentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating