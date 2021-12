Asociatia Create Yourself deruleaza din nou in luna decembrie campania Fii Mos Craciun pentru o zi, prin care isi propune sa aduca bucurie de sarbatori unor copii la care mosul nu poate ajunge. Mos Craciun pentru o zi este o campanie umanitara cu traditie, organizata in ultimii 10 ani care, cu ajutorul voluntarilor si donatorilor, a reusit sa ajunga in casele a mai mult de 1.800 de copii. Anul acesta, campania de strangere de donatii se va derula intre 13 – 19 decembrie, urmand ca, pe 23 decembrie, cadourile sa fie livrate micilor destinatari.

Fii Mos Craciun pentru o zi are misiunea de a ajunge cu daruri la sute de familii de romani cu o situatie materiala modesta si sa ofere copiilor lor ocazia de a zambi cu toata inima, macar de Craciun. Anul acesta, Mosul a ales sa mearga in judetele Vaslui si Bacau si are o lista lunga, cu 800 de copii, din comunele Grivita, Bogdanesti, Bogdanita, Bogdana, Alexandru Vlahuta, Dragomiresti, Ivanesti, Poinesti, Rachinoasa, Colonesti, Pincesti, Corbasca.

Prin aceasta campanie, oricine poate afla cum este sa fii Mos Craciun, daruind copiilor haine, incaltaminte, jucarii, rechizite, carti, alimente neperisabile, dulciuri ori produse de igiena, donand bani sau inscriindu-se ca voluntar prin formularele aflate pe siteul campaniei.

Donatiile constand in bunuri materiale (noi sau second hand, dar in stare buna) vor fi colectate in perioada 13 – 19 decembrie, la adresa asociatiei din Strada Academiei, nr. 15, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 10:00 – 18:00. Cei ce trimit prin curier sau aduc personal donatiile pot ajuta la sortarea lor daca ataseaza un bilet cu varsta ideala a destinatarului, masura la haine sau incaltaminte si daca se potrivesc mai bine unei fetite sau unui baietel.

O alta posibilitate de a deveni Mos Craciun pentru o zi este fie ajutorul la pregatirea cadourilor, sortand si distribuind donatiile in perioada 16 – 22 decembrie la sediul asociatiei, sau promovand aceasta initiativa pe retelele sociale. La sfarsitul campaniei, pe 23 decembrie, cadourile vor fi distribuite catre micii destinatari pentru ca niciunul din ei sa nu se trezeasca in dimineata Craciunului fara o mica bucurie.

Pana in prezent, campania Fii Mos Craciun Pentru o zi a adus o raza de lumina in preajma Craciunului in casele a mai mult de 1.800 de copii, iar anul acesta si-a propus sa ajunga la 800 de copii, mai mult decat in orice alt an de pana acum.

Website campanie: www.fiimoscraciunpentruozi.ro

Facebook: https://www.facebook.com/mosulumanitar/

Eveniment: https://www.facebook.com/events/960102211379723