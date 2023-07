În această perioadă, polițiștii suceveni desfășoară activități de informare a conducătorilor auto și a cetățenilor în general, cu privire la modificările legislative intrate în vigoare.

Astfel, peste 300 de persoane au fost informate într-o amplă acțiune desfășurată la nivelul orașului Siret de către polițiști de prevenire, împreună cu polițiști din cadrul poliției orașului Siret și specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog – Centrul Regional Suceava, atât în trafic cât și în zone aglomerate din oraș, despre ”Legea Anastasia”.

De asemenea, în cursul acestei zile, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au desfășurat o activitate de informare și responsabilizare în zona de susținere a examenului pentru obținerea permisului de conducere din parcarea unui hypermarket sucevean. La activitate au participat peste 150 de cursanți dar și instructori auto.

La data de 10 iulie a.c., a fost publicată, în Monitorul Oficial, Legea numărul 213/2023 (cunoscută informal sub denumirea de «Legea Anastasia», intitulată astfel în memoria unei fetițe accidentată mortal de către un șofer care nu deținea permis de conducere auto). Această lege prevede că șoferii care conduc fără drept, sub influența alcoolului sau a stupefiantelor și provoacă accidente din care rezultă decesul unor persoane, vor fi condamnați la închisoare cu executare nu cu suspendare. Astfel, Legea nr. 213 din 2023 care modifică articolul 91 din Codul Penal prevede faptul că: (3^1) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) și (3), dacă acestea au fost săvârșite în condițiile art. 335 sau 336.

Potrivit noii reglementări, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea uneia sau mai multor persoane, iar persoana care a provocat accidentul se afla într-una dintre următoarele situații:

– nu deținea permis de conducere;

– deținea un permis de conducere necorespunzător categoriei din care făcea parte vehiculul respectiv ori permisul i-a fost retras sau anulat ori exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau nu avea dreptul de a conduce autovehicule;

– a condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere având o îmbibație alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge;

– a condus un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere sub influența substanțelor psihoactive.