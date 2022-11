”Este cea mai consistentă participare a județului Suceava la un târg de turism”. Este concluzia exprimată de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, după participarea județului Suceava la Târgul de Turism al României, care s-a desfășurat la Romexpo-București la finele săptămânii trecute. ”A fost cea mai consistentă participare a județului Suceava la un târg de turism pentru că am experimentat o nouă formulă de participare. Pe lângă Consiliul Județean Suceava reprezentat de CNIPT la târguri am avut de această dată lângă noi, pe lângă Asociația Produs în Bucovina, o serie de alte consilii locale, primării, asociații de turism. Am avut în acest an GAL Bucovina de Munte, asociație care printr-un proiect a obținut o finanțare în vederea promovării tuturor celor care sunt asociați în acest GAL pe zona de munte, pe zona Câmpulung. A fost și Vatra Dornei prezentă, am avut și meșteri populari și tot ce a însemnat partea de folclor, programe artistice și programe de promovare a Bucovinei, Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu. Tema principală a fost Crăciun în Bucovina. A fost și o promovare a evenimentelor de anul viitor. Această participare cu mai multe entități implicate și interesate de promovarea în turism a fost un preambul la ceea ce noi ne dorim să facem de anul viitor și anume să promovăm județul Suceava sub brandul Bucovina în cadrul Organizației de Management al Destinației Bucovina, OMD regional pe care dorim să-l înființăm cât mai repede pe parcursul anului viitor”, a relatat Barbă.

Seară bucovineană transformată în seară românească

Punctul central al participării l-a reprezentat seara bucovineană care s-a desfășurat vineri și care a atras foarte mulți vizitatori. ”În prima zi a avut loc deschiderea standului României urmată de vizitarea standului județului Suceava de către oficialități în frunte cu ministrul Cadariu, secretari de stat, doamna Lungu, cu alte oficialități, cu foarte multă presă interesată de Bucovina și care au dorit să obțină cât mai multe informații. La târg s-au dat materiale de promovare, au fost demonstrații gastronomice, atelier de meșteri populari axat pe măștile de sărbători de iarnă. A fost lansată ruta cultural turistică Meșteșuguri tradiționale meșteri populari din România. Județul Suceava deschide această rută și este o recunoaștere a meșteșugurilor, care sunt păstrate și duse mai departe de meșteri populari iscusiți. Vineri am organizat o seară bucovineană care până la urmă s-a transformat într-o seară românească pentru că am invitat spre finalul programului și reprezentanți ai formațiilor din celelalte județe, Neamț, Caraș-Severin, Maramureș. A ieșit până la urmă o seară românească extrem de apreciată de public și de expozanți. Am reușit să atragem atenția și de data aceasta prin evenimentele pe care le-am organizat în cadrul târgului. Ansamblul a prezentat și un moment care promovează obiceiurile de iarnă din Bucovina și dansurile populare. Un moment interesant l-a reprezentat dansul minorităților. Oamenii au putut să vadă acolo dansul mai multor minorități din Bucovina și ce este interesant în această coregrafie este că pe dansul fiecărei minorități celelalte minorități intră și ele în dans. A fost extrem de atractiv iar ritmul și coregrafia au fost extrem de interesante”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean.

Canotorii Ionela și Marius Cozmiuc, Ancuța Bodnar și Maria Tivodariu dar și cântărețul Marcel Pavel la standul județului Suceava

Standul județului Suceava a fost vizitat duminică de campionii europeni, mondiali și olimpici la canotaj și anume de soții Ionela și Marius Cozmiuc, Ancuța Bodnar și Maria Tivodariu care au pus umărul la promovarea Bucovinei. ”Duminică am avut bucuria ca standul județului Suceava și Bucovina să fie promovată prin participarea canotorilor și canotoarelor campionilor noștri europeni, mondiali și olimpici care au venit la târg și au fost în aceeași barcă cu noi pentru promovarea Bucovinei. La standul nostru au venit și alte personalități, oficialități și presă precum Marcel Pavel, directorul Operei Române, domnul Jinga, cei din ANAT, din agențiile de turism interesați de a organiza evenimente pentru anul viitor. Toți s-au bucurat foarte mult de primirea pe care au avut-o acolo și de faptul că au putut să vadă meșterii populari, programe artistice. Dar așa am simțit eu s-au bucurat foarte mult de demonstrațiile de gastronomie, au putut să vadă și rețetele și să facă și degustările produselor. Produse și rețete pe care parte dintre ei nu le știau și sunt unicate. Toți s-au prins în horă sentimentul fiind unul de mare bucurie”, a mai spus Niculai Barbă.