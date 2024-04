În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 02.36, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au fost sesizați prin 112 de către o localnică cu privire la faptul că a fost agresată fizic de către concubinul ei. Având în vedere aspectele sesizate, polițiștii s-au deplasat în regim de urgență la fața locului, unde i-au identificat și legitimat pe apelant și pe concubinul acesteia, aplanând conflictul.

Ambele persoane au fost invitate la sediul poliției, loc unde femeii i-a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, fiind întrunite condițiile emiterii ordinului de protecție provizoriu.

Din discuțiile purtate cu apelanta s-a stabilit că la data de 21.04.2024, în jurul ori 2:30, în timp ce se aflau la locuința comună situată în Câmpulung Moldovenesc pe fondul unui conflict spontan cauzat de consumul de alcool, bărbatul a agresat-o fizic și i-a adresat cuvinte și expresii jignitoare.

Având în vedere aspectele constatate dar și cele rezultate în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a fost emis ordinul de protecție provizoriu pentru 5 zile împotriva concubinului, acesta fiind evacuat din locuință și luând la cunoștință despre măsurile și despre interdicțiile pe care este obligat să le respecte.

De asemenea, în urma plângerii formulate, în cauză a fost întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de „Violență în familie”, faptă prev. și ped. de art. 199, alin. (1) din Codul Penal rap. la art. 193, alin. (1) din Codul Penal.

Poliția Suceava a reamintit că poliţiştii care intervin la cazuri de violență domestică pot emite, după analizarea situației pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protecţie provizoriu, valabil 5 zile, astfel încât victima nu va mai fi nevoită să aştepte unul încuviinţat de judecător.

Ordinul de protecție provizoriu se emite de către polițiștii care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, în scopul diminuării acestui risc.

Intervenţiile poliţiştilor la cazurile de violenţă domestică se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizărilor primite prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (112), formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităţilor de poliţie de către persoanele implicate în actele de violenţă domestică, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violenţă domestică sau de către alte persoane.

În cadrul intervențiilor, polițiștii pot lua măsuri pentru separarea victimei de agresor și pot realiza orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate. Ei observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale. Informează atât victima, cât și agresorul, cu privire la drepturile și obligațiile lor și măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt.

Cu ocazia intervenţiei, în vederea stabilirii existenţei unui risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, poliţiştii evaluează situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului ce cuprinde 21 de întrebări. Pe baza răspunsurilor, se stabilește dacă există realmente riscul ca viaţa sau integritatea fizică a victimei să fie pusă în pericol.

Față de agresor, polițistul, prin ordinul de protecție provizoriu, poate dispune și alte obligații sau interdicții, și anume: păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, față de resedință, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate sau, dacă este cazul, predarea către poliție a armelor deținute de acesta.

Siguranța în familie și prevenirea violenței domestice sunt priorități ale polițiștilor suceveni în anul 2024. Sesizați cazurile de violență domestică – Oprește Violența din casa ta!