Comuna suceveană Satu Mare a îmbrăcat marți, 15 august, straie de sărbătoare. Ziua Comunei a fost sărbătorită de întreaga suflare în Căminul Cultural din Satu Mare care a fost plin ochi de față fiind prezenți deputații PSD Eugen Bejinariu și George Șoldan, avocatul Traian Andronachi- candidatul PSD la Primăria Rădăuți, consilierul județean Romeo Galan, Mihai Reman, alături de primarul Toader Adrian Lavric, viceprimarul Mihai Moroșan și consilierii Nistor Tătar și Constantin Colibaba. Au fost premiate 5 cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie și 20 de elevi de nota 10. Toți au primit diplome, buchete de flori și câte 1.000 de lei. Din program nu au lipsit spectacolele folclorice. Pe scenă au urcat printre alții, Viorica Macovei, Robert Tîrnăveanu, Oana Bozga, Bogdan Toma, Ancuța Corlățan, Daniel Pop și Fanfara din Calafindești spectacolul fiind prezentat de Mihaela Zîna Bîrsan, inițiatoarea proiectului „10 pentru folclor”.

Primarul Toader Adrian Lavric:

”Mulțumesc oficialităților de la nivel județean care și anul acesta și-au făcut timp să fie alături de noi la acest eveniment. Mulțumesc domnului deputat Eugen Bejinariu, domnului deputat George Șoldan, mulțumesc domnului avocat Traian Andronachi, candidatul PSD la Primăria Rădăuți, domnului Mihai Reman-șef de cabinet parlamentar, domnului Lorin de la Rădăuți, domnului Nistor Tătar, domnului consilier județean Romeo Galan, consilierului George Marțuneac, domnului Colibaba Constantin, domnului viceprimar Mihai Moroșan și la toți ceilalți consilieri care sunt alături de noi. Premiem în primul rând un număr de 5 cupluri care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Îi prețuim și îi privim cu admirație pentru că sunt un model pentru noi toți. Le dorim viață lungă și liniștită în continuare să se bucure de copii, nepoți și strănepoți. Premiem apoi 20 de elevi cu media 10. Anul trecut am avut 10 copii de 10 iar anul acesta sunt 20 atât din Satu Mare cât și din Țibeni. Sunt foarte mândru și mulțumit pentru că proiectul nostru a dat roade. Le mulțumesc elevilor, cadrelor didactice dar și părinților care au fost alături de ei. Mă bucur că viitorul sună bine. Vom avea o comunitate de oameni inteligenți. Am modernizat școlile, am creat condiții decente de studiu, vom veni și cu alte proiecte și sper ca la anul să avem și mai mulți elevi de nota 10”.

Deputatul George Șoldan:

”Vin cu mare drag aici pentru că am câțiva prieteni pe care mi i-am câștigat anul trecut. De aici din Satu Mare anul trecut am dus câțiva copii în vizită la Parlamentul României și cred că am rămas prieten cu ei. Anul acesta mai sunt 20 de copii cu medii de 10 și vreau să promit că și acestor copii o să le ofer o excursie la Parlament să vadă și ei cum e să fii o zi parlamentar. Aveți un primar apreciat. Vorbesc des cu el la telefon pentru că are deja foarte multe investiții în comunitate și încercăm să-l ajutăm. Nu aveți o comună mare dar aveți o comună frumoasă și frumusețea e dată de voi oamenii gospodari de aici”

Deputatul Eugen Bejinariu:

”Vă felicit și să urez la mulți ani pentru că este Ziua Comunei și e o zi specială cu atât mai mult cu cât coincide cu sărbătoarea de 15 august.

Aveți o comună foarte frumoasă dar aveți și o administrație foarte robustă cu oameni serioși și domnul primar Lavric și domnul viceprimar Moroșan și consilierii locali. Îi felicit pentru puterea lor de muncă și pentru tot ceea ce fac pentru comunitate. Sunt foarte serioși și harnici și tot timpul ne sună vin și țin legătura cu noi dar să știți că meritul cel mai mare îl au ei pentru că ei gândesc toate aceste lucruri bune pentru dumneavoastră. Prin urmare alegerea dumneavoastră a fost foarte bună și mă gândesc că și în viitorul mandat tot cu ei veți continua”.