La data de 22 februarie ora 06.00, pe centura ocolitoare a municipiului Rădăuți a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea rășinoase. Conducătorul auto din Frătăuții Noi a declarat faptul că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară, nu a fost generat niciun aviz de însoțire a materialului lemnos valabil in data de 22.02.2023, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la Depozitul FPL Putna din cadrul Ocolului Silvic Putna, unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 4,25 mc cherestea rășinoase. Polițiștii au dispus sancționarea contravențională a șoferului, conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 4,25 mc cherestea rășinoase care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Putna.