„Caravana națională de teatru educațional – Cei 17 magnifici care au schimbat viitorul” este un proiect propus și implementat de Asociația Beneva pentru Departamentul de Devoltoare Durabilă, o completare necesară a pilotului desfășurat în 2021 în București.

Obiectivul proiectului este promovarea în rândul liceenilor a Strategiei Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU A/RES/70/1. Întâlnirile noastre cu adolescenții ne-au relevat o generație de adolescenți deschisă către o lume a viitorului și faptul că ei, dincolo de propriile aspirații, sunt extrem de atenți la lumea în care trăiesc și dornici să fie parte din schimbare.

Pentru realizarea acestui proiect am adus împreună peste 50 de adolescenți din cele 8 regiuni, membri ai unor trupe de teatru pentru liceeni care au lucrat împreună în cadrul taberelor de creație și a sesiunilor online de brainstorming care au avut loc în perioada iulie – septembrie devenind astfel co-autori ai unui spectacol de teatru care se va juca în următoarea perioadă ( 27 octombrie- 10 noiembrie 2022) în cele 8 regiuni ale țării.

Regiunea Nord-Est va fi reprezentată de tinerii actori Nechifor Ilinca, Vinchio Nicola, Munteanu Alecsya, Bodea Maria, Burlacu Stefania, Șufaru Mateea membri ai trupei de teatru In the spot din Bacău care sub coordonarea lui Vlad Costandache și Teodora Munteanu au construit spectacolul de teatru „Cei 17 magnifici care au schimbat viitorul”.

Programul spectacolelor:

Joi, 27 octombrie 2022, ora 18:30 – Teatrul Fain/ Bacău

Sâmbătă, 29 octombrie 2022 în cadrul Festivalului Youth for Education/Roman

Duminica, 30 octombrie 2022, ora 18:30 – Teatrul Fain/ Bacău

„Strategia Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă 2030 se desfășoară pe perioada în care această generație va face trecerea de la adolescență la tineri pregătiți pentru intrarea în societate și preluarea unor roluri cheie. Este, poate, cel mai potrivit moment pentru o alianță cu aceștia, pentru trezirea intereselor acestora pentru implicare activă, pentru descifrarea celor 17 ODD în limbajul lor, pentru atragerea lor ca ambasadori ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă. Misiunea Asociației Beneva a fost întotdeauna de a aduce cultura și educația împreună, iar prin acest proiect, noi credem că am reușit, alături de acești magnifici adolescenți să găsim un limbaj comun pentru a duce mai departe obiectivele dezvoltării durabile. Am fost plăcut impresionat de implicarea și entuziasmul acestor adolescenți care m-au convins că lumea aceasta poate fi mai bună”, a declarat Iulian Văcărean, președintele Asociației Beneva.

Viitorul așa cum se vede astăzi este al tinerilor de astăzi și stă în puterea lor să contribuie la un viitor mai bun de aceea dincolo de importanța traducerii mesajelor si celor 17 ODD în limbaj adecvat tinerilor și transmiterea acestora prin teatru urmărim și identificarea și formarea unei generații de AMBASADORI ai Departamentului de Dezvoltare Durabilă, liceeni care să transmită în mediul lor și alte mesaje, ambasadori pe care îi puteți urmării pe paginile de socializare ale Acociației Beneva : https://www.facebook.com/ONGBeneva

https://www.instagram.com/asociatia_beneva/

Echipa proiectului: Iulian Văcărean – Președinte Asociația Beneva, Florentina Petrariu-Ciocănea – producător, Astrid Zwolfer – PR Manager, Dani Ionescu și Ana Maria Iordache – coordonatori, Costel Șerban – grafică, Sergiu Dobrinoiu și Doina Moraru – video.

Despre Asociația Beneva

Asociaţia Beneva este o organizație neguvernamentală ce are ca scop dezvoltarea de proiecte cultural-social-educaţionale care să genereze efect pozitive în comunitate și schimbări sociale. Asociația a primit prestigioase premii în cadrul Galei Societății Civile și Galei Asociațiilor Comunitare.

Printre cele mai cunoscute proiecte ale Asociației Beneva se numără:

ALEG SĂ ALEG și EU DECID.NU DEPIND – proiecte de prevenire antidrog;

BASME NEROSTITE – spectacol și cursuri de teatru non-verbal pentru copii hipoacuzici;

Festivalul Urban Femei pe Mătăsari – 10 ediții;

Festivalul Urban Barbati pe Matasari – 3 ediții;

Mătăsari 1.7 – Centru Cultural Independent;

TEATRUL MIGNON si MIniMignon;

EXODUL MAMELOR – Spectacol de teatru despre drama româncelor plecate în Italia și a familiilor rămase acasă;

Opera Fringe Festival.