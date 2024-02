Relația Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălău a ținut mereu prima pagină a ziarelor. A fost o adevărată telenovelă și pare că cei doi s-ar fi despărțit din nou și iar s-au împăcat, în luna iubirii. Bianca Drăgușanu a devenit mai secretoasă în privința vieții sale personale, iar Bădălău pare să aibă acum câteva probleme cu legea, notează click.ro.

Carmen Harra a fost invitata lui Cristi Brancu, joia trecută, la Exclusiv VIP de la Prima TV. Ea a vorbit despre schimbările majore care vor avea loc în viața Biancăi Drăgușanu și despre viitorul relației cu Gabi Bădălău. Se pare că surprizele se vor ține lanț de acum încolo pentru Bianca Drăgușanu!

„În martie intră într-un an karmic. E un an foarte puternic pentru ea. O să aibă atâtea surprize! Tot ce ea a experimentat în ultimii 16 ani iese la lumină acum. Toate situațiile și relațiile amoroase în care nu a găsit o rezolvare iau o altă turnură. (…) Relația cu Bădălău rămâne o relație complimentară, dar temporară. El are probleme serioase anul ăsta. Ea va încerca, la un moment-dat, să se detașeze, pentru că se gândește la imaginea ei – să nu fie afectat”, a mărturisit Carmen Harram ale cărei previziuni nu le sunt favorabile celor doi, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, potrivit sursei citate.

„Un verdict al meu pentru ei doi: relația asta nu mai are foarte mult timp în viitor și se va muta în altă direcție. El va rămâne debusolat. El are multe karme de rezolvat. Tot ce i se întâmplă acum nu e un accident. Divinitatea vrea să îl învețe ceva.”, mai dezvăluie Carmen Harra.

Sursa foto: Facebook

