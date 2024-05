Medalia de aur dublă, acordată expresiei Vradiano Cask Finish, care a obținut 98 de puncte, este o realizare remarcabilă pentru un whisky tânăr. De asemenea, din miile de expresii înscrieri de pe parcursul anului, doar un mic procent primesc medalii de aur duble.

Carpathian Single Malt Whisky, primul whisky single malt românesc din regiunea Munților Carpați, produs de Alexandrion Group la Alexandrion Saber Distilleries 1789 din Bucov (România), a traversat Atlanticul pentru a obține mai multe distincții și premii în cadrul San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2024.

Allan Anderson, Master Distiller Carpathian Single Malt & Whisky Director Alexandrion Group, a declarat: «Câștigătorii medaliilor de aur duble sunt selectați de cel mai competent juriu din lume, care evaluează “în orb”. Pentru un whisky tânăr aşa cum este Carpathian Single Malt Whisky, atingerea unui scor de 98 de puncte la San Francisco World Spirits Competition este o realizare incredibilă. Această medalie de aur dublă reconfirmă calitatea excepțională și notele de degustare unice ale lui Vradiano, care a fost, de asemenea, desemnat recent “Country & Category Winner” la World Whiskies Awards 2024”.

Expresiile Peated Cask Strength și Fetească Neagră au fost premiate cu medalii de argint la San Francisco World Spirits Competition. “Sunt foarte mândru de toate rezultatele noastre. Carpathian Single Malt Whisky a dovedit, încă o data, că este un whisky remarcabil, pe care atât experții, cât și consumatorii îl apreciază foarte mult. Aștept cu nerăbdare următoarele competiții”, a adăugat Allan Anderson.

San Francisco World Spirits Competition

Organizată de „Tasting Alliance”, începând din 2000, San Francisco World Spirits Competition este cea mai mare și mai longevivă competiție de evaluare “în orb” din industrie şi are la bază integritatea și imparțialitatea. Printre câștigătorii medaliilor se numără atât unii dintre cei mai renumiți distilatori internaționali, cât și mici producători. Medalia SFWSC este o dovadă a muncii intense depuse de producători și distilatori și un indicator de calitate și competenţă, recunoscut universal. În 2022, competiția și-a consolidat poziția: cel mai mare concurs dedicat băuturilor spirtoase din lume, cu aproape 5.000 de înscrieri.

Carpathian Single Malt Whisky

Carpathian Single Malt este primul whisky single malt românesc produs în regiunea Munților Carpați de Alexandrion Group.

Master Distiller-ul Carpathian Single Malt Whisky este Allan Anderson, cu origini atât scoțiene, cât și irlandeze, care are peste 30 de ani de experiență în producția de whisky scoțian (Loch Lomond, Whyte & Mackay, Aberargie) și de whiskey irlandez (The Great Northern Distillery). A proiectat, de asemenea, distileria de la Slane Castle Ireland și este singura persoană care a creat whisky single malt în Scoția, Irlanda și România.

Carpathian Single Malt Whisky este produs integral din orz românesc. Acest single malt este distilat, maturat și îmbuteliat la Alexandrion Saber 1789 Distilleries, în Bucov, județul Prahova (România), în apropierea Munților Carpați. Primul whisky single malt românesc din istorie este fabricat cu apă pură subcarpatică, renumită pentru calitatea sa, are o culoare naturală, fără substanţe adăugate sau eliminate, nefiltrat la rece pentru a-şi păstra culoarea și aroma naturală, cu un conținut de alcool de 46%; cu toate acestea, există câteva loturi limitate cu un conținut de alcool de 40% filtrat la rece, precum și ediții limitate de expresii „cask strength”. Clima temperată specifică României, mai caldă decât cea din Scoția (+5⁰C în medie), ar putea explica caracterul unic, mai blând, al acestui remarcabil single malt. Primul single malt românesc își propune să conecteze diferite culturi din întreaga lume, oferind una dintre cele mai extinse game de expresii finisate în butoaie.

Astfel, Grupul Alexandrion devine una dintre puținele din lume care utilizează butoaie din propriile crame, Domeniile Alexandrion Rhein 1892 (DAR1892), pentru finisarea sau maturarea completă a expresiilor Carpathian Single Malt Whisky. Colecția românească, care include expresii din soiuri de struguri autohtone precum Feteasca Neagră, reprezintă o premieră mondială în ceea ce privește producția de single malt.

Carpathian Single Malt Whisky are o gamă extinsă de expresii împărțită în colecții, în funcție de țara de proveniența a butoaielor, prin colaborarea cu unele dintre cele mai mari și mai cunoscute crame din întreaga lume. În plus față de colecția dedicată finisării în butoaie româneşti, gama include și expresii finisate in butoaie de vin și băuturi spirtoase în cadrul colecțiilor spaniolă și portugheză, de băuturi spirtoase (Cognac, Rhum), franceză, grecească și cipriotă, italiană, precum și colecţia de expresii afumate (“Peated”).

