Câștigătorul categoriei, medalii de aur, argint și bronz, precum și titlul de Country Winner pentru primul whisky single malt din România.

Începem noul an cu premii remarcabile obţinute de Carpathian Single Malt Whisky în cadrul „World Whiskies Awards 2024”. Aceste realizări continuă seria rezultatelor importante, după medaliile câştigate în 2023 în cadrul unor competiții internaționale prestigioase, precum Global Luxury Spirits Masters, Beverage Testing Institute Awards sau Global World Whisky Masters.

În cadrul ediției World Whiskies Awards 2024, expresia Vradiano din gama Carpathian Single Malt Whisky a devenit câştigătorul categoriei la categoria “single cask single malt, no age statement”, obținând și medalie de aur. Vradiano este de facto „Country Winner”, făcând parte din singura gamă de whisky single malt din România.

Alături de Vradiano, expresiile Carpathian Single Malt Whisky, Burgundy și Fetească Neagră au obținut medalii de argint, urmate pe podium de Cognac și Ruby Port, care au adus acasă medalii de bronz.

Juriul format din experți internaționali din cadrul World Whiskies Awards a evaluat anul acesta 1600 de înscrieri în 22 de categorii înainte de a lua o decizie. Suntem cu adevărat încântați de faptul că, într-un domeniu atât de disputat de participanți, primul whisky single malt din România, Carpathian Single Malt Whisky, a obținut 5 medalii și titlul „Country Winner”.

Dr. Nawaf Salameh, președintele fondator Alexandrion Group, a declarat: “Carpathian Single Malt Whisky se află pe valul distileriilor din lumea nouă, care remodelează peisajul whisky-ului single malt. Obținerea acestor premii demonstrează angajamentul nostru față de întreaga industrie și contribuția la viitorul strălucit al acesteia. Sunt foarte mândru de întreaga echipă pentru că a creat un whisky premium, dar și un ambasador al naturii, culturii și patrimoniului românesc”.

Allan Anderson, master distiller & whisky director, Alexandrion Group, a declarat: „Noi, alături de toți premianții, simțim o imensă mândrie pentru realizările noastre, deoarece știm cu toții, în mod colectiv, cât de mult efort, pasiune și determinare se depun pentru a produce un whisky single malt premium. Reușitele constante pe parcursul anului 2023 și acum 2024, reflectă ambiția și dorința noastră de a continua să dezvoltăm gamele și produsele de calitate pentru care Carpathian Single Malt Whisky a devenit acum atât de renumit.”

Premiile World Whiskies Awards 2024, parte din seria de competiţii World Drinks Awards, selectează, recompensează și promovează cele mai bune produse din lumea whisky-ului.

Christopher Coates, președintele juriului World Whiskies Awards, a declarat „Încă o dată, am observat o calitate remarcabilă la categoria “Rest of World Distillers”, care provin din Europa continentală, Asia, Australia, Africa și nu numai. Sunt încântat de faptul că anul acesta am văzut o gamă extrem de largă de tipuri de whisky în competiție, ceea ce demonstrează că distilatorii inovatori din „noua lume” se aventurează dincolo de stilurile consacrate de whisky obișnuite în Scoția, Irlanda și Statele Unite.”

În cele din urmă, ceea ce face din Carpathian Single Malt Whisky un brand cu adevărat special este puritatea apei subcarpatice folosite pentru producție și calitatea incontestabilă a orzului românesc, alături de climatul continental al României, care favorizează o maturare mai rapidă. Activitatea de distilare, maturare și îmbuteliere în cadrul Alexandrion Saber Distilleries 1789, situată strategic în inima Munților Carpați, este atent supervizată de master distiller-ul nostru, Allan Anderson, singura persoană din lume care produce whisky single malt în Scoția, Irlanda și România. El a produs una dintre cele mai mari game de expresii finisate în butoaie de vin din întreaga lume, inclusiv la noi în țară, cu arome unice din butoaie de vin românesc provenite de la crama Grupului Alexandrion.

Mai multe informaţii despre Carpathian Single Malt Whisky pe www.carpathian-singlemalt.com.

Vă invităm să ne fiţi alături în această călătorie și să ne urmăriți aici:

Facebook: Carpathian Single Malt Whisky

Instagram: carpathiansinglemalt

Twitter: CarpathianMalt

YouTube: @carpathiansinglemalt