Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi spirtoase şi vinuri din România, şi-a continuat strategia globală de lansare a primului whisky single malt produs în România, Carpathian Single Malt Whisky, cu un eveniment organizat în Nicosia (Cipru), pe 8 decembrie.

În prezenţa vorbitorilor din cadrul evenimentului: Excelenţa Sa, dl. Dan Mihalache, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţial al României în Republica Cipru, Dragoş Plopeanu, Country Manager Cipru, Alexandrion Group, Allan Anderson, Whisky Director Alexandrion Group şi Master Distiller Carpathian Single Malt, Colin C. Lovering – Global Brand Ambassador Carpathian Single Malt şi a reprezentanţilor din top managementul Alexandrion Group, “Commandaria”, una dintre cele mai recente expresii Carpathian Single Malt (www.carpathian-singlemalt.com ), care face parte din colecţia dedicată finisării în butoaie de vin cipriot şi grecesc, a fost dezvăluită oaspeţilor.

Expresia Commandaria a fost creată sub coordonarea Master Distiller-ului Allan Anderson, exclusiv pentru pieţele din Cipru şi Grecia şi face parte din gama Carpathian Single Malt Whisky, disponibilă pentru achiziţie aici: https://www.iconicdrinks.shop/brands/carpathian.html

Dr. Nawaf Salameh, Preşedintele Fondator al Grupului Alexandrion, a declarat: “După lansarea comercială Carpathian Single Malt Whisky din Bucureşti, care a avut loc pe 27 octombrie şi a fost un succes răsunător, am fost extrem de mândri să aducem expresia ‘Commandaria’ la Nicosia şi să o introducem pe piaţa din Cipru. Iubesc toate expresiile Carpathian Single Malt, dar aceasta îmi este dragă în mod deosebit, pentru că eu cred că am reuşi să armonizăm perfect resursele naturale ale României cu tradiţia pe care o are Ciprul şi să creăm o experienţă rafinată pentru iubitorii de whisky din întreaga lume. “Commandaria” ne-a dat ocazia de a ranforsa legătura veche dintre popoarele lengendare din Munţii Carpaţi şi zona mediteraneană, care au menţinut relaţii comerciale şi culturale – materiale şi spirituale – de-a lungul mai multor secole”.

Allan Anderson, Whisky Director Alexandrion Group şi Master Distiller Carpathian Single Malt a spus: “Commandaria este o expresie specială, pentru că atunci când am creat-o am fost conștient de faptul că voi aduce împreună cel mai vechi vin din lume produs sub o denumire, cu unul dintre cele mai noi whisky-uri single malt. Conectarea acestor două momente istorice semnificative, prin intermediul unui produs de calitate care să-i facă mândri atât pe ciprioți, cât și pe români, a fost prioritatea mea cea mai mare.”

Evenimentul

Evenimentul s-a desfăşurat în spectaculoasa sală Royal Hall şi a reunit diplomaţi, parteneri de afaceri Alexandrion Group, presă şi profesionişti din mai multe domenii, care au celebrat lansarea “Commandaria” şi au degustat băutura.

Pe langa expresiile de Carpathian Single Malt, oaspeţii au savurat la cele două baruri amplasate în sala Royal Hall şi alte produse din portofoliul Alexandrion Group, printre care s-au numărat vinurile produse de Crama Domeniile Alexandrion Rhein 1892, precum şi cel mai vechi vin spumant din România, Rhein Extra, produs la Pivinţele Rhein & CIE Azuga 1892. Atmosfera a fost completată de un recital de muzică live, în armonie perfectă cu întregul concept al evenimentului.

Despre “Commandaria”

Cu eticheta sa albastră distinctivă şi mirosul dulceag, echilibrat cu o aromă subtilă de lemn și nuci, „Commandaria” aminteşte, cu adevărat, de Munții Troodos acoperiți de păduri de brazi, din Cipru. Din această zonă geografică naturală au fost obținute butoaiele de stejar de 200 de litri, care au păstrat vechiul vin cipriot „Commandaria”. Acest lucru a influențat culoarea de cupru deschis a whisky-ului, adăugând note suplimentare de vanilie, stafide și smochine, oferind palatului un final dulce, rotund, persistent. Această expresie Carpathian Single Malt a fost maturată în butoaie de bourbon ex-Kentucky din stejar alb american, de 53 de galoane, timp de trei ani, înainte de a fi transferată în butoaiele de Commandaria.

Primul whisky single malt produs în România – Carpathian Single Malt – a fost primit cu entuziasm de publicul din SUA şi Marea Britanie, acolo unde au avut loc primele evenimente din cadrul turului global, în România, unde a fost lansat comercial, dar şi la târguri şi expoziţii internaţionale, la care produsul a fost prezent. Master Distiller-ul Carpathian Single Malt, Allan Anderson, este sigur că pe măsură ce Carpathian Single Malt îşi continuă procesul de maturare, “acest whisky excepţional va deveni, fără îndoială, unul dintre cele mai bune din lume”.

“Commandaria” este disponibilă pentru achiziţie, prin intermediul magazinului Cavaway din Larnaca, parte din Alexandrion Group şi va deveni disponibilă, treptat, şi în alte magazine care fac parte din reţeaua de distribuţie Cavaway.

“Commandaria” este una dintre cele 9 expresii din gama Carpathian Single Malt Whisky, care se extinde treptat. Gama include expresiile Fetească Neagră și Pinot Noir, care fac parte din colecţia dedicată finisării ȋn butoaie de vin românesc, Madeira, Oloroso, Pedro Ximenez și Tawny Port, incluse ȋn colecţia dedicată finisării ȋn butoaie de vin spaniol și portughez, Burgundy din colecţia dedicată finisarii ȋn butoaie de vin franţuzesc, Cognac din colecţia dedicată finisării în butoaie de Cognac și Commandaria, parte din colecţia dedicată finisării ȋn butoaie de vin cipriot și grecesc.