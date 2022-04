În această zi din anul 1854, la biserica Augustinerkirche din Viena, aflată în imediata apropiere a Palatului Hofburg, tânărul împărat Franz Joseph, în vârstă de 23 de ani, s-a căsătorit cu Elisabeth Wittelsbach, uimitor de frumoasa sa verișoară, în vârstă de 16 ani, care a rămas cunoscută în istorie sub numele de Sisi.

Părea să fie o căsnicie de poveste, însă responsabilitățile imperiului, o soacră dominatoare și neliniștea nevrotică a lui Sisi au transformat mariajul într-o tragedie. Franz Joseph ar fi trebuit să se căsătorească cu sora mai mare a lui Sisi, cu un an înainte, dar, încă de la prima întâlnire – un prânz în familie la Bad Ischl – i-au poposit ochii pe frumoasa Sisi.

S-au logodit două zile mai târziu. Anul următor, ea a fost adusă pe Dunăre la Viena, într-o fastuoasă ambarcațiune nupțială decorată cu flori. S-au tras clopotele și mulțimile au ovaționat la trecerea procesiunii pe străzile orașului. Aproape o mie de oameni s-au înghesuit în biserică pentru a fi martori la ceremonia de căsătorie, oficiată de un cardinal asistat de 70 de arhiepiscopi și episcopi.

La marele Bal al Încoronării, care a avut loc două zile mai târziu, orchestra a fost dirijată de Johann Strauss fiul. Prin urmare, într-un decor dintr-o operetă de Lehár, a debutat o îndelungată și nefericită căsnicie, care a durat 44 de ani și din care au rezultat patru copii, printre ei și Rudolf, îndelung așteptatul moștenitor al tronului Austriei.

Chiar de la început, dificultățile au fost multe. Mama lui Franz Joseph, Sofia, o femeie puternică și dominatoare, s-a amestecat permanent în căsnicie, practic ea fiind cea care i-a crescut pe primii doi copii în locul lui Sisi. În acest timp, Franz Joseph a fost, mai presus de orice, sclavul datoriei habsburgice și al obligațiilor imperiului, iar mariajul a fost slăbit și mai mult de infidelitățile lui.

Sisi, o femeie cu un spirit liber și nesupus, a fost ori incapabilă, ori lipsită de dorința de a se adapta la rolul de împărăteasă, un neajuns sugerat chiar dinainte de căsătorie, când i-a spus doicii sale, la două zile după cererea în căsătorie a lui Franz Joseph: „Da, îl iubesc pe împărat – dar dacă nu ar fi fost împărat – m-aș fi căsătorit cu un măcelar”.

În ciuda faptului că avea momente în care era veselă și plină de viață, Sisi a rămas, în adâncul sufletului, un copil, plângându-se neîncetat, bosumflată și ranchiunoasă pentru toată viața.

La fel ca Diana, prințesa de Wales a secolului următor, această femeie extraordinară era stăpânită de ideea de a fi slabă și frumoasă. Călăria a devenit obsesia ei și s-a transformat în cea mai bună călăreață a Europei. Viața la curte i se părea sufocantă, iar soțul, apatic și, după șase ani de căsnicie, și-a părăsit familia pentru a trăi singură în Madeira, pe Insula Corfu și în Veneția.

Infidelitățile lui Franz Joseph au determinat-o curând să procedeze la fel, începând astfel o relație cu chipeșul ei secretar maghiar, contele Imre Hunyadi. A ținut diverse jurnale în versuri în care își dezvăluie atât izolarea, cât și deprimările juvenile: „

„Ich wandle einsam hin auf dieser Erde,

Der Lust, dem Leben längst schon abgewandt;

Es teilt mein Seelenleben kein Gefährte,

Die Seele gab es nie, die mich verstand”.

„Rătăcesc singură pe-această lume,

Bucuria și viața de mult sunt duse;

Sufletul din mine n-are tovarăș;

N-a fost vreodată suflet să mă înțeleagă”.

Însă nici Sisi, cu călătoriile ei, nici Franz Joseph, cu munca lui, nu au putut să scape de tragediile care au lovit familia Habsburg. În 1867, fratele mai tânăr al lui Franz Joseph, Maximilian, pentru scurtă vreme împărat al Mexicului, aruncat într-o dezastruoasă aventură colonială, a fost împușcat de un pluton de execuție. În 1889, într-unul dintre cele mai mari scandaluri ale secolului, prințul moștenitor Rudolf și-a ucis amanta și s-a sinucis și el, în cabana regală de vânătoare de la Mayerling.

În jurnalul său, Sisi scria: „Orice ar fi, întotdeauna pornesc în întâmpinarea sorții. Știu că nimic nu mă poate împiedica să o întâlnesc în ziua care mi-e menită. Toți oamenii trebuie să-și împlinească soarta când vine ceasul. Soarta își închide ochii multă vreme, dar într-o bună zi ne găsește, orice-ar fi”. În 1898, soarta a găsit-o pe Sisi în timpul unei călătorii în Elveția.

În timp ce aștepta pe cheiul din Geneva un vapor care să o ducă la Montreux, un anarhist în vârstă de 24 de ani, pe nume Luigi Lucheni, a înjunghiat-o în coaste cu o pilă ascuțită. Pentru că avea corsetul foarte strâns, nu și-a dat seama cât de grav fusese rănită și a urcat la bordul vasului. Aici a leșinat, după care a murit, rostind aceste ultime cuvinte cu voce slăbită: „Ce mi s-a întâmplat?”.

Însă tragedia a continuat să-i urmărească pe habsburgi. Nepotul lui Franz Joseph, Franz Ferdinand, care a devenit moștenitorul tronului Austriei după sinuciderea vărului Rudolf, a fost împușcat și a murit, împreună cu soția sa, la Sarajevo, în 1914. Cei mai mulți membri ai familiei muriseră, iar imperiul pe care ar fi trebuit să-l păstreze întreg se prăbușea în jurul său.

Franz Joseph, devotat datoriei până în ultima clipă, a murit la vârsta de 86 de ani, în ziua de 19 noiembrie 1916, după ce-și petrecuse nopțile anterioare la birou, semnând ordine de război.

Tot la 24 aprilie:

1731: Moare romancierul englez Daniel Defoe.

1770: Scriitorul englez Thomas Chatterton se sinucide.

1898: Spania declară război Statelor Unite și astfel începe Războiul hispano-american.

Geo Alupoae, critic de teatru.