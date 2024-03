Este un designer de succes și unul dintre cei mai apreciați bărbați din România, dar trecutul nu i-a dat pace niciodată. Viața lui Cătălin Botezatu a fost plină de suișuri și coborâșuri, însă o experiență negativă i-a marcat viața: perioada în care a fost închis vreme de 1 an de zile și a dorit să-și ia viața, notează click.ro.

Acum ceva timp, Cătălin Botezatu mărturisea cum, din cauza unui complot, a făcut un an de închisoare. Condițiile grele și evenimentele nefericite l-au determinat să își dorească moartea, dar a fost salvat la timp de colegul său de celulă.

„Am avut momente de slăbiciune în care am vrut să mă sinucid. (…) Am ajuns și în carceră, în lanțuri cu apă, dezbrăcat. Nu a contat asta, dar am zis ok, dacă tot aceștia sunt la putere, n-am ce să fac. Tot de atunci nu pot să dorm fără pastile de somn. Am strâns timp de o săptămână toate pastilele de somn și într-o noapte am vrut să le iau pe toate, doar că, un hoț din Constanța a văzut ce făceam și în seara în care am vrut să fac asta, a luat pastilele și le-a aruncat. Când să le iau, nu le-am mai găsit. Mi-a zis: „N-ai de ce. Tu ești cine ești, ai fost și probabil că vei fi un om care va avea multe de spus în țara asta. Pot să le iau eu, că sunt un hoț, iar dacă mor, nimeni nu știe de mine în țara asta.’ Am zis că așa e. Cred că l-am mai văzut o singură dată într-o poză. A fost ca un înger trimis așa de Dumnezeu care mi-a spus: N-ai voie să faci așa ceva. E bizar să îți salveze viața un hoț”, a povestit Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii În Oglindă, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

