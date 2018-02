E mai mult decât limpede că s-a înfiripat o idilă între Claudia Pavel şi Cătălin Cazacu la Exatlon, iar cei doi au vorbit pentru prima dată despre ei. În timp ce artista expică faptul că nu a ştiut că sportivul are o iubită acasă, el face lumină şi lasă se se înţeleagă că relaţia lui cu Ana Roman este încheiată şi poate începe un nou capitol alături de Cream. El a transmis un mesaj plin de înţelesuri, potrivit click.ro.

„Este evident că există o apropiere între noi (n.r. Claudia Pavel). Nu este ceva forțat, nimeni nu joacă teatru. Cel puțin eu nu joc. Dacă ea face asta, atunci emrită nu unul, ci trei Oscar-uri. Aici cunoști adevărată față a unui om, adevăratul caracter. Ajungi să observi că îți plac lucrurile astea naturale. Eu o să o pup pe Claudia de câte ori vreau. Eu nu pot pune o definiție acestei povești. Nu știu ce final are. Nu există un început al poveștii. Nu a făcut nimeni nimic, de asta este atât de mișto, pentru că nu știm exact ce este. Claudia nu are de ce să fie acuzată, poate doar că a fost sinceră. Nu există cineva căruia să-i dau explicații acasă, nu am cui să dau explicații aici.”, a declarat Cătălin Cazacu, conform sursei citate.

