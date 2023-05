”Când mergem în vizită la mormânt, câte lumânări/candele avem voie să aprindem și cât de des să fie lumina la mormântul unei rude? Putem depune flori la mormânt ori de câte ori dorim? Este mult mai bine ca lumina aprinsă să fie într-o candelă și depusă într-un felinar?”, l-a întrebat un enoriaș pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

”Este bine ca timp de 40 zile, în fiecare zi, să mergeți și să tămâiați mormântul, să aprindeți lumânări (sau puteți pune o lumânare tip candelă care ține mai multe zile), și să duceți flori naturale. Desigur, este bine să nu neglijați pomenirile stabilite de Biserică la 3, 9 și 40 de zile”,a răspuns înaltul prelat.