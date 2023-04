Sfânta Lumină s-a pogorât sâmbătă în jurul orei 14:55 la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, a oficiat ceremonia de primire a Sfintei Lumini.

Potrivit Basilica.ro, Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, va conduce delegația care aduce Sfânta Lumină în România.

De la Biserica Sfântului Mormânt, delegația se îndreaptă direct către Aeroportul din Tel Aviv unde vor decola spre București.

Sfânta Lumină va fi oferită delegațiilor eparhiilor Patriarhiei Române, la Aeroportul Internaţional Otopeni.

Delegația de preoți suceveni va aduce cu un avion privat Lumina Sfântă de la Ierusalim, aeronava urmând să aterizeze pe aeroportul Ștefan cel Mare în jurul orei 20:00. De aici, PS Damaschin Dorneanul va împărți Sfânta Lumină delegațiilor de preoți din Suceava și din județele învecinate.