Polițiștii desfășoară activități de căutare a minorei Ionescu Gabriela de 13 ani din satul Herla, comuna Saltina, județul Suceava, care în cursul zilei de 23.01.2024, în jurul orei 16:00 a plecat voluntar de la domiciliu fără a mai reveni.

Semnalmente: înălțime 1,70 cm, greutate 50 kg, păr blond, ochi căprui. La momentul plecării minora purta un hanorac gri cu glugă, pantaloni tip colant negri, ghete crem.

Cei care dețin date sau informații cu privire la persoana dispărută sunt rugați sa apeleze SNUAU112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.