Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, organizează cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava în perioada 15 – 18 iunie ediţia a XIV-a a Salonului Auto Bucovina. Expoziția va fi organizată pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, programul de vizitare va fi între orele 10:00 -18:00, unde sucevenii vor putea admira şi testa cele mai noi modele ale celor peste 20 de mărci auto participante la eveniment. Creșterea numărului de expozanți de la an la an și al mărcilor prezente confirmă faptul că acest eveniment este unul de importanță regională, contribuind la promovarea imaginii produselor industriei auto, a unui întreg concept căruia i s-au adus plusuri de la o ediție la alta.

Această ediție aduce și în acest an, la Salonul Auto Bucovina, o mașină unică din Campionatul Național de Drift. Este vorba de un BMW E46 Coupe Cabrio, cu un motor M3 de 3,2 l EVO ce dezvoltă peste 640 CP. Această mașină a participat deja la etapa I a campionatului de drift care a avut loc în Ungaria pe un circuit foarte greu, unde au fost prezenți peste 70 de concurenți. De asemenea, la Salon vor fi prezente mașini de epocă, limuzine, mașini hibrid și multe alte mărci auto renumite. Salonul Auto Bucovina aduce în premieră pentru zona noastră la o astfel de manifestare pe pictorul Adrian Mițu, care ne va surprinde cu expoziția de tablouri cu mașini pictate, utilizând o metodă inedită de coloristică cu cafea și vin.

Așa cum ne încredințează organizatorii, evenimentul reunește cei mai importanți dealeri locali și nu numai care vor expune ultimele noutăți în materie de autoturisme și care vă vor convinge să alegeți mașina mult visată, cu ofertele, reducerile și premiile ce vor fi acordate doar pe perioada evenimentului: 15 – 18 iunie 2017, Esplanada Casei de Cultură Suceava.