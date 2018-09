Un comunicat de presa este o comunicare scrisa (in cazul de fata printr-un articol) care se adreseaza jurnalistilor si publicului larg. Scopul comunicatelor de presa este sa transmiteti noutatile afacerii atat pentru a creste notorietatea, cat si pentru a-i informa pe cei care deja va urmaresc business-ul. In plus, comunicatele de presa ajuta proprietarii de afaceri sa ajunga la publicul tinta, astfel crescand sansele de vinde mai mult. Prin urmare, comunicatele de presa au un rol extrem de important in campaniile de comunicare, marketing si vanzari.

Reguli pe care trebuie sa le respecte un comunicat de presa

Un comunicat de preasa este format din 6 parti:

Titlul comuncatului – Acesta trebuie sa aiba intre 45 si 70 de caractele, din care sa reiasa informatiile cuprinse in comunicat . Este foarte important ca titlul sa aiba legatura cu subiectul.

Data si oras – Trebuie sa se precizeze data la care este emis comunicatul, iar in cazul in care trimiti catre presa comunicatul trebuie precizat si orasul.

Lead/paragraful initial – Acesta raspunde la intrebarile cine, ce, cand si unde continand informatia cea mai importanta a articolului.

Corpul articolului – Aici sunt cuprinse informatii suplimentare referitoare la primul paragraf.

Informatii despre companie – Intr-un comunicat de presa trebuie sa fie anumite informatii legate de companie cum ar fi: obiectivul de activitate, scopul si premii obtinute.

Date de contact – La finalul unui articol trebuie sa apara datele de contact, functia, e-mail, numele companiei si website-ul.

Asadar, chiar daca ti s-ar putea parea o metoda care tie nu ti se potriveste, nu uita ca astfel de comjnicari au rezistat in timp si sunt folosite de cele mai mari companii pentru campaniile de PR si nu numai. Prin urmare, profita si tu de avantajele pe care comunicatele de presa ti le pot aduce.

Spor la comunicat!

Sursa: PR2Advertising.ro