Pentru a desfăşura activităţi comerciale în România şi pentru a dezvolta reţeaua de distribuţie a produselor şi serviciilor de piață, persoanele care au calitatea de comerciant în România trebuie să respecte o serie de reguli cu privire la etichetarea și ambalarea produselor, indicarea prețului de vânzare și a calității și cantității produselor comercializate. De asemenea, obligațiile născute în sarcina comerciantului în România se răsfrâng și asupra respectării drepturilor consumatorului, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drepturile consumatorilor în România care vă poate oferi consultanță juridică de specialitate cu privire la desfășurarea activităților comerciale în România și aplicarea sancțiunilor în caz de nerespectare a obligațiilor legale prevăzute.

Legislația din România prevede o serie de reguli și obligații în sarcina comerciantului în România în vederea respectării principiilor liberei concurente, protecției vieții, sănătății și intereselor economice ale consumatorului, precum și a mediului. Așadar, persoanele care au calitatea de comerciant în România, respectiv de prestator, trebuie să informeze în mod corect consumatorul cu privire la caracteristicile produselor comercializate în România, în plus față de informaţiile furnizate prin etichetarea și ambalarea produselor în România.

Totdată, comercianții din România care oferta produse sau servicii spre vânzare pe piața din România sunt obligați să indice prețul de vânzare în România și prețul pe unitate de măsură în mod lizibil, iar în funcție de tipul și caracteristicile produselor să indice calitatea și cantitatea produselor comercializate în România, ocazie prin care se impune apelarea la serviciile unui avocat specializat în drept comercial și drepturile consumatorilor în România care va poate oferi consultanță juridică în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor prevăzute de lege pentru a desfășura activități comerciale în România în condiții legale.

În plus, în calitate părți contractante, consumatorii au dreptul de a refuză încheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, iar Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații recomandă asistență juridică și reprezentare persoanelor care au calitatea de comerciant în România pentru a asigura un echilibru între obligațiile și drepturile părților contractante și totodată pentru a respectă principiile care guvernează activitățile comerciale în România.

