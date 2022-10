Tuturor ne place sa mancam preparate cat mai delicioase, corect gatite si care sa ne incante gusturile. Insa, nu toti avem abilitatile necesare pentru a pregati singuri retete create de bucatarii din restaurante. Daca esti pasionat de bucatarie si preparatele tale se apropie de cele pe care le-ar gati un bucatar profesionist, ai putea sa te gandesti sa faci o meserie in aceasta directie.

Pentru ca este necesar in primul rand sa te documentezi mai bine, vezi mai jos care sunt lucrurile pe care trebuie sa le stii despre meseria de bucatar:

Necesitatea unor studii

Pentru a deveni bucatar cu diploma si a te putea angaja in diferite restaurante este necesar sa ai studii. Trebuie sa urmezi o scoala de bucatari unde sa inveti tot ce este necesar, cum sa combini ingredientele, cum sa gatesti diferite preparate culinare, aperitive, feluri principale, supe si ciorbe, diferite retete de prajituri sau chiar clatite de post cu apa minerala si alte preparate pentru vegetarieni, de exemplu.

Asadar, trebuie sa treci cam prin toate tipurile de preparate in scoala ca sa iti dai seama ulterior la ce te pricepi cel mai bine si spre ce drum sa te indrepti cu bucataria: bucatar, patiser sau cofetar.

Rapiditate in manuirea ustensilelor

Pentru ca intr-o bucatarie profesionista comenzile pot intra rapid una dupa alta, nu vei avea timp sa stai sa tai niste legume intr-un ritm lent. Un bucatar adevarat trebuie sa aiba rapiditate in feliat, taiat, curatat si tot ce inseamna preparat la tigaie sau cuptor. Nu te ingrijora, pentru ca aceasta deprindere se poate dobandi si in timp.

Trebuie sa stii termenii specifici bucatariei

Bucataria dintr-un restaurant nu se compara cu cea de la tine de acasa. Astfel, acolo vei vedea ca se foloseste un anumit limbaj pe care il poti dobandi doar urmand scoala de bucatari si din experienta pe care o dobandesti de-a lungul timpului.

Planificarea unui meniu de mancare

Multe locatii care angajeaza bucatari au nevoie de personal experimentat in diverse feluri de mancare si care poate sa creeze un meniu de la zero, in cazul in care nu au unul sau doresc sa il schimbe pe cel existent. Un bucatar cu experienta va stii sa conceapa si un meniu in functie de ceea ce stie sa gateasca si de preparatele care se comanda mai des in restaurante.

Cunostinte despre masurarea ingredientelor

Pentru orice reteta de mancare sau desert este important sa tii cont intocmai de gramaje. Desi exista cantare care iti pot usura munca de cantarire, un bucatar adevarat va stii singur cam cat zahar sau cata sare sa puna intr-o reteta pentru a fi pe gustul clientului.

Abilitatea de a invata diferite retete

Pentru ca lucrurile se pot schimba intr-un restaurant sau, pur si simplu, trebuie sa iti schimbi locul de munca, retetele pe care le stii s-ar putea ca la un moment dat sa nu mai fie utile. Majoritatea angajatorilor au nevoie de bucatari care sa se adapteze repede schimbarilor si sa invete intr-un ritm rapid retete noi.

Abordarea unei conduite potrivite in bucatarie privind siguranta

Orice bucatar invata inca din scoala de bucatari cum sa pastreze curatenia si igiena la locul de munca. Astfel, va trebui sa folosesti atunci cand gatesti manusi, boneta pentru acoperirea parului, totodata sa te feresti de lichidele fierbinti si sa ai grija cum lucrezi cu plita incinsa si cu cuptorul la temperaturi ridicate. Nu uita ca trebuie sa pastrezi si curatenia, avand mereu bancul de lucru curat, dupa fiecare fel de mancare preparat.