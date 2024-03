Sanda Ladoși a scos artileria grea și a comentat critic la adresa noului val de soliste din muzica românească. Cea mai bogată și mai cunoscută cântăreață din România la acest moment, Inna, a fost făcută praf, notează click.ro. Ce a putut să spună Sanda Ladoși despre prestațiile scenice ale Innei?

Prima pe care a luat-o în vizor a fost Inna (37 de ani) considerată la acest moment, cea mai bogată și mai cunoscută artistă a României, pe plan internațional.

Cuvintele Sandei Ladoși la adresa Innei nu au fost, însă, nici pe departe prea măgulitoare.

Artista a menționat că Inna nu se numără printre preferatele sale pentru simplu motiv că nu poate cânta live.

„Nu am spus că nu-mi place, am spus că este un produs, este un concept, un produs bine ambalat. Eu am vorbit despre voce, despre nimic altceva. A fost pusă în diverse situații să cânte live și nu a putut. Nu am nicio treabă cu artistul Inna, eu nu am o problemă cu nimeni. Am dat exemplu atunci pentru că ea era foarte în vogă și ea fiind în niște studiouri în care am fost și eu și nu se poate… atâta se poate, nu am nimic cu ea. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Trăim vremuri în care scara de valori este inversă”, a spus Sanda Ladoși, la Kanal D, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

