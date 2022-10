Mai multe investiții importante pentru comuna Moara încep să prindă contur sau se apropie de finalizare după munca depusă în această vară. Este cazul celei mai de anvergură lucrări, pista de biciclete și modernizarea DC71, unde se fnalizează ultimii 700 metri din cei 5,5 kilometri ai proiectului, după cum informează primarul Eduard Dziminschi. ”Așa cum frumoasa toamnă își culege bogatele roade, la fel și Primăria Moara își culege rezultatele muncii de peste vară, astfel prezentând un mic bilanț al lucrărilor: la Sala de Sport, amplasată în spatele Grădiniței cu program prelungit din Moara Nică s-a realizat întreaga structură a fundației, în aceste zile urmând să fie turnată placa radier; la lucrarea de cea mai mare anvergură – Pista de biciclete și modernizarea DC71, se fnalizează ultimii 700 m din cei 5,5 km ai proiectului; Și pentru că lucrările au fost efectuate conform graficului de lucrări, cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să reamenajăm și parcarea din fața Bisericii Sf.Petru și Pavel din centrul comunei Moara”, a declarat primarul comunei Moara.

