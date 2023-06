Ziua bună – Ziua Voluntarilor Mici, cea mai mare ecologizare de pe traseul Via Transilvanica, a adunat pe 10 iunie elevi din 35 de școli din Suceava, Mureș și Bistrița care au colectat împreună cu profesorii coordonatori 25.000 kilograme de deșeuri din natură.

Ziua bună! Ziua Voluntarilor Mici este unul dintre cele mai mari proiecte ale Asociației Tășuleasa Social în parteneriat cu Coca-Cola HBC (CCHBC) prin platforma de sustenabilitate După Noi. Proiectul a debutat încă din 2016 și a devenit o tradiție care creează contextul pentru elevi să se implice activ în protecția mediului prin acțiuni de igienizare a naturii și să învețe, în același timp, despre biodiversitate, direct din mijlocul ei.

Ediția de anul acesta a avut mai multe etape. Faza de selecție și pregătire a elevilor și profesorilor prin ateliere de educație civică și grijă pentru mediu a avut loc în perioada martie – mai. Această etapă a proiectului a constat în ateliere de conștientizare cu privire la efectele negative ale deșeurilor asupra mediului, susținute de reprezentanții Tășuleasa Social, la care au participat 35 de profesori și 80 de elevi cu scopul de a-i familiariza cu specificațiile de pe Via Transilvanica.

A urmat apoi intervenția centrală a proiectului, ziua de ecologizare, din 10 iunie. Desfășurată simultan în 110 localități de pe traseul Via Transilvanica din județele Mureș, Suceava și Bistrița, acțiunea de ecologizare a implicat 1400 de elevi, 1600 de “părinți adoptivi de kilometri” și autorități locale și centrale. Împreună au reușit să curețe 1000 de borne Via Transilvanica de pe traseu și au colectat 10 tone de deșeuri de plastic și 15 tone de deșeuri menajere, care au fost preluate ulterior de fiecare primărie în parte prin firmele de salubrizare, pentru a fi reciclate. Prin implicarea și responsabilizarea locuitorilor din comunitățile locale, organizatorii au reușit să creeze nuclee locale de elevi și profesori care să asigure o întreținere sustenabilă pe termen lung. Rolul nucleelor astfel formate este acela de a duce mai departe ceea ce au învățat în ateliere și de a transmite grija față de mediu în întreaga comunitate din care provin.

Acțiunea a tras un semnal de alarmă și asupra unei chestiuni des întâlnite în România, în special în zonele rurale: gropile de gunoi ilegale. Cu ajutorul voluntarilor, reprezentanți ai autorităților de la Ministerul Mediului și Tășuleasa Social, au fost eliminate două astfel de gropi de gunoi. Organizatorii își propun ca această componentă să devină o tradiție anuală în cadrul evenimentului prin care comunitățile sunt ajutate să le elimine și să prevină apariția lor.

“Nu puteam sărbători altfel cei 5 ani de când am lansat ideea proiectului Via Transilvanica, un traseu unic în România, decât prin proiectul Ziua bună! Ziua Voluntarilor Mici și e o mare bucurie să reluăm proiectul după 3 ani de pauză. E un proiect de suflet, o adevărată mobilizare de forțe care pune accentul pe protejarea mediului și educației. Suntem recunoscători pentru toată implicarea voluntarilor, a autorităților locale și a partenerului nostru de cursă lungă, Coca-Cola HBC România, prin platforma de sustenabilitate După Noi. Anul acesta am abordat și chestiunea acută a gropilor de gunoi ilegale, asta pentru că nu vrem ca aruncarea deșeurilor în locuri nepermise să devină o normalitate. Suntem onorați că la acțiunea de eliminare a celor două gropi de gunoi din zonă a participat și Ministrul Mediului la acel moment, Tánczos Barna, și ne luăm angajamentul că împreună cu autoritățile locale vom preveni reapariția lor.”, a declarat Alin Ulhmann-Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social.

În plus față de cauza educațională și de protecția mediului, pentru anul acesta am gândit și o componentă de recompensă pentru școlile participante la ecologizare. Toate școlile implicate au avut ocazia să participe în competiția care va aduce clasei câștigătoare premiul oferit de CCHBC sub forma unei sponsorizări în valoare de 5000 de euro, care va fi investită pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu.

“Ziua Bună! Ziua Voluntarilor Mici este proiectul care aduce laolaltă toți actorii importanți – asociații, autorități, companii, voluntari – într-un parteneriat amplu pentru cauza protejării mediului. Atunci când lucrăm împreună pentru protejarea mediului, întreaga comunitate beneficiază. Ziua Bună! Ziua Voluntarilor Mici propune un model de acțiune care vizează, în primul rând, pregătirea oamenilor locului cu privire la principiile și practicile unui comportament responsabil cu mediul astfel încât proiectul să fie sustenabil pe termen lung. În cadrul acestei ediții, au susținut acțiunea de ecologizare și colegi din fabrica Poiana Negrii cărora le mulțumim pentru implicare și dorința de a lua parte la inițiativele noastre. Sustenabilitatea este o componentă prezentă în toate operațiunile Coca-Cola HBC și în toate proiectele de mediu pe care le susținem. Suntem alături de Tășuleasa Social de 16 ani. Împreună am dezvoltat multe proiecte de mediu și educarea copiilor este un obiectiv constant pentru că este în sine valoroasă și, de asemenea, are un efect multiplicator. Atunci când sunt pasionați de un subiect, copiii dau ușor mai departe ceea ce au învățat. Ne bucurăm să susținem un proiect ca Via Transilvanica și prin astfel de acțiuni. Proiectul este special prin frumusețea traseului și prin amploarea lui și oferă atât de mult comunității și turiștilor, fiind un proiect de țară.”, a adăugat Alice Nichita, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România.

Despre După Noi

Am lansat platforma de sustenabilitate După Noi în 2016, din dorința de a reuni toate proiectele de sustenabilitate ale Companiei Coca-Cola HBC în România. Primii pași i-am făcut în Țara Dornelor, de la inițiative menite să promoveze potențialul turistic și cultural al zonei de unde izvorăsc apele minerale din produsele noastre, Dorna, Dorna Izvorul Alb și Poiana Negri și până la implicarea în comunitate, am adus sub aceeași platformă noi proiecte de impact: „ThinkBIGăr”, „Povești din Ciocănești”, „După Noi, strângem tot noi”.

În 2020, ne-am luat angajamentul să #NuNeOprimAici. După Noi a devenit platforma de sustenabilitate a Sistemului Coca-Cola în România, compus din companiile Coca-Cola HBC România și Coca-Cola România. Ne-am unit eforturile pentru o viziune comună – să facem o diferență în comunitate, prin protejarea mediului înconjurător, a resurselor de apă, prin dezvoltarea comunităților și susținerea tinerilor. Astăzi, După Noi reflectă tot ceea ce facem, în cadrul Sistemului Coca-Cola, pentru un viitor mai sustenabil.

Despre Tășuleasa Social și Via Transilvanica

La Tășu, vrem ca VOLUNTARIATUL să fie o normalitate și credem că putem schimba mentalități prin EDUCAȚIE. Promovăm spiritul de COMUNITATE și curajul civic, suntem dedicați NATURII și mediului înconjurător, promovăm SPORTUL și mișcarea în aer liber și suntem siguri că prin CULTURĂ putem descoperi cine suntem cu adevărat. Via Transilvanica este cel mai recent proiect al Tășuleasa Social, unul încă în derulare. Este un traseu de drumeție de lungă distanță, care se întinde pe 1.400 de kilometri, în 20 de regiuni etnice și culturale diferite din România și aproximativ 400 de comunități, prezentând 12 situri din patrimoniul mondial UNESCO. Punând accentul pe valorile de mediu, sociale și de patrimoniu ale traseului, acesta contribuie la dezvoltarea locală durabilă, conservând și cultivând în același timp patrimoniul de-a lungul traseului său, și creează o sursă de mândrie locală și internațională durabilă. Anul acesta, Via Transilvanica a primit Premiului European pentru Patrimoniu / Premiul Europa Nostra 2023, Cea mai înaltă distincție europeană în domeniu.