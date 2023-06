Era deja lumină, la ora 7:40 a acelei dimineți de 30 iunie 1908, când o minge de foc albastru pal, cu o coadă de 800 de kilometri, strălucitoare, iridescentă, multicoloră, a despicat cerul Siberiei și a dispărut în cea mai mare explozie cosmică din istoria omenirii.

Această detonație cataclismică s-a produs la o înălțime de aproximativ șase kilometri și jumătate de la sol, pe o suprafață imensă, inaccesibilă și aproape nelocuită, acoperită de o pădure de pini din apropierea râului Podkamennaya Tunguska, în Siberia centrală.

Echivalentă cu explozia a o mie de bombe de la Hiroshima, strălucirea orbitoare a fost vizibilă de la o distanță de 800 de kilometri. Colosala explozie nu a lăsat în urmă un crater pentru că s-a produs la mare înălțime deasupra pământului, dar unda de șoc a culcat la pământ peste 200 000 de hectare de pădure și la mai bine de 32 de kilometri distanță de epicentru, copacii uscați și despicați erau dispuși radial, într-un vast cerc de distrugere.

La aproape 96 de kilometri distanță, în postul de schimburi comerciale Vanavara, oamenii au fost trântiți la pământ de forța exploziei și, o oră mai târziu, valul seismic a fost recepționat și la Biroul Oficial Meteorologic South Kensington din Londra, la o distanță de aproape 6 400 de kilometri.

Controversele sunt în continuare aprinse cu privire la adevărata natură a acestei explozii titanice. Cei mai mulți sunt de acord că un corp extraterestru, deplasându-se cu o viteză probabilă de peste 96 500 de kilometri pe oră, a explodat la impactul cu atmosfera Pământului.

Unii susțin că a fost vorba despre un asteroid de 100 000 de tone, alții cred că a fost un meteorit de dimensiunile unui stadion de fotbal, dar există și unii care insistă că a fost un fragment rătăcit dintr-o cometă, compus, în principal, din gheață și praf.

O teorie mai puțin accesibilă susține că acest cataclism a fost provocat de o bucată de antimaterie, însă există și unii care spun că a fost vorba despre explozia reactorului principal al unui OZN cu extratereștri la bord, veniți să invadeze Pământul.

