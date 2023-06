Ieri ne-am bucurat de puțină răcoare în orașul de pe Cibin, vremea perfectă pentru spectacole în spațiile interioare de joc sau pentru conferințe cu invitați dintre cei mai speciali.

Dimineață, la conferința de presă FITS, primii invitați la dialogul cu Octavian Saiu au fost Stephan Behr și Bille Behr de la Theater ANU (Germania) care ne-au adus (și) în acest an minunatul labirint din Piața Mare. Iată ce au povestit:

Bille Behr: „Am fost absolut uluiți când am fost întrebați dacă vrem să ne întoarcem anul acesta, ne-am bucurat și ne-am întrebat ce să punem în scenă. A fost clar că trebuie să venim cu un labirint de lumânări și au fost multe perspective comune pe care le-am avut în vedere. Întreaga echipă a fost fascinată anul trecut de acest oraș și acest festival. Pe noi, ne interesează teatrul și întâlnirile față în față, ieri am avut o mulțime de întâlniri importante în cadrul festivalului.”

Stephan Behr: „Da, nu e obișnuit să primim invitația să revenim tocmai după un an, dar oamenii care au fost în labirint au rămas cu amintiri pe termen lung. Labirintul e ca un truc, sigur, nu vine nimeni să vadă poveștile spuse de noi, oamenii vin să își facă fotografii, iar trecând prin labirint, noi avem oportunitatea să spunem povești importante, subiecte majore ale vieții: moartea, iubirea, nu povești de zi cu zi.

Le putem oferi un spațiu de două ore și jumătate să simtă, să fie în rezonanță cu poveștile. Și tema este una foarte frumoasă, “Wonder”, și asta ne face să credem orice, să descoperim orice. Noi credem că avem toate informațiile în miracol și în teatru adesea se lucrează cu miracole. Miracolul te face să vii, să vezi, să iubești și să fii uluit. Uluit de lumea asta care te surprinde cu orice. Pentru că trăim într-o lume a miracolelor. ”

Le-au urmat, la conferința de presă, trei reprezentanți ai companiei Tiyatro BeReZe (Turcia), care au prezentat, la FITS30, Macbeth/ O căsnicie de pomină: regizorul Doğu Yaşar Akal, asistenta de regie Elif Aydın și actrița Elif Temuçin.

Elif Aydın: „La început am încercat să îi înțelegem pe Lady Macbeth și pe Macbeth, să le înțelegem dorința de a avea putere. Piesele lui Shakespeare sunt profund umane și eu cred că nouă ne-a ieșit. La primul spectacol la FITS, ne-am spus: “wow, lumea știe turcă aici” pentru că reacționau la fiecare detaliu, dar nu a fost așa. Aparent, umorul este o limbă comună pe care o avem.”

Doğu Yaşar Akal: „Încerc, cu ajutorul actorilor, să reflectez pe scenă ceea ce se întâmplă în lume. Încerc să am întotdeauna o perspectivă istorică. Istanbul este un loc în care lumea se adună laolaltă și fac schimb de idei, e mai degrabă un eveniment non-cultural. Este un parcurs în care căutăm cele mai simple modalități de a face schimb de idei între actori și public, de fapt.”

A doua conferință a zilei a fost din categoria celor FOARTE speciale, un adevărat spectacol, am spune noi, pentru că Octavian Saiu i-a avut ca invitați pe minunații Marina Mihuț și Victor Rebengiuc, însoțiți, pentru un scurt moment, de Constantin Chiriac, Președinte FITS și Director General TNRS.

Poveștile și amintirile din carierele celor doi au fost savuroase și savurate de cei prezenți, iar concluzia doamnei Mihuț cuprinde aproape tot:

„Profesia o faci din dragoste și, dacă te măriți cu ea, o faci pentru toată viața. Eu am o bucurie imensă, ca și emoțiile care sunt imense, pentru că m-a ajutat Dumnezeu să joc niște roluri extraordinare cu niște regizori mari și cu texte care meritau să ajungă la marele public. Nu mai e o datorie, e o mare bucurie să mai poți juca unui text mare cu un mare regizor, în fața unui mare public. Atât timp cât voi mai putea, am să o fac. Nu vreau să fiu penibilă. Nu vreau să fiu tristă și nu o să fiu tristă. Pentru cine iubește această profesie, meseria este foarte darnică. Și cred că te ajută să îmbătrânești frumos”.

O altă conferință-reper a zilei a fost cea prilejuită de Sezonul sibian la FITS, o premieră în cadrul Festivalui, și care reunește cele mai importante instituții de cultură din oraș. Alături de Octavian Saiu, la eveniment au participat: Constantin Chiriac (TNRS&FITS), Cristian Lupeș (Filarmonica de Stat), Adrian Tibu (Teatrul de Copii și Tineret Gong), Ovidiu Dragoman (Teatrul de Balet), Silvia Macrea (Cindrelul – Junii Sibiului), Razvan Pop (Biblioteca Astra), Ștefan Ciprian Anghel (Muzeul Astra), Alexandru Constantin Chituță (Muzeul Brukenthal), Alina Pincă (Școala Populară de arte și meserii „Ilie Micu”).

Octavian Saiu a făcut o minunată introducere a Sezonului sibian: „Astăzi ne reunim sub semnul unor valori împărtășite care, împreună, reflectă vocația Sibiului de a fi între două exigențe complementare și la fel de importante pentru ceea ce acest festival de 30 de ani reușește să creeze și pentru ceea ce a transmis ca mesaj lumii întregi. Este vorba de un echilibru dintre spiritul unui loc, spirit încărcat de istorie și de tradiții, de diversitate etnică, de prezența unei culturi germanice atât de profunde, de memoria Cercului Literar de la Sibiu și toate energiile planetei pe care le vedem cristalizate în programul atât de amplu al fiecărei ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Este un moment de suflet, un moment de spirit, este o bucurie.”

Constantin Chiriac: „Mulțumesc tuturor liderilor de instituții și, în același timp, și ordonatorilor de credite care au înțeles că acest pas trebuie făcut, trebuie continuat. Ceea ce s-a câștigat la Sibiu este un lucru fără precedent: reabilitarea unei comunități printr-un program cultural.

Acest dialog public este felul în care doresc, în numele festivalului, în numele a tot ceea ce s-a construit, să fac o plecăciune în fața liderilor culturali și să reușim să ducem mai departe acest dialog dincolo de perioada Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.”

Alexandru Chituță: „Nu cred că poți să fii miracol și să nu faci miracole și nu cred nu poți să fii Soare și stea și să nu strălucești, sau să nu dai lumină, așadar ceea ce face maestrul Constantin Chiriac se vede. Le face din suflet, este un miracol și face miracole, este un Soare și face lumină și, mai mult decât atât, este prietenul tuturor, și mă bucur că suntem împreună, nu doar la FITS 30, ci, sper eu, și la FITS 100.”

Alina Pinca: „Îi mulțumesc din suflet domnului Constantin Chiriac pentru oportunitatea unică oferită instituții pe care o conduc. Este o bucurie să fiu alături de oameni atât de valoroși.”

Răzvan Pop: „Ceea ce se întâmplă aici, aș spune eu, este normal pentru că așa trebuie să funcționeze un oraș cultural și așa trebuie să funcționeze o comunitate. Mă bucur că ați avut această idee de a ne aduna, noi suntem oamenii care chiar ne bucurăm că putem ajuta în acest festival.”

Ovidiu Dragoman: „Mă bucur că suntem toți aici și suntem toți aici exact în același mod în care un spectacol de balet reunește toate artele. Dacă vă gândiți bine, într-un spectacol de balet sunt prezente toate artele, chiar și cinematografia pentru că folosim, din ce în ce mai des, proiecții video în operele noastre.”

Adrian Tibu: „Acest dialog între Teatrul Gong, Teatrul Național „Radu Stanca” și Festivalul Internațional de Teatru Sibiu și ce înseamnă personalitatea domnului Constantin Chiriac reprezintă un dialog armonios, firesc și nu este, neapărat, un miracol surpriză, ci un firesc al unui miracol într-o comunitate ce încearcă să se regenereze an de an (…) Consider că toată credința aceasta care ne reunește, până la urmă, stă în potențialul de a cultiva iubirea în rândul oamenilor, în inimile noastre și, astfel, să putem să aducem acest miracol în Sibiu, ca centru al lumii, măcar pentru aceste zece zile.”

Cristian Lupeș: „Îi mulțumesc domnului Constantin Chiriac pentru această idee frumoasă și pentru acest context de întâlnire și de colaborare (…) Festivalul este un model, am venit la Sibiu pentru a prelua managementul Filarmonicii în 2019, dar veneam an de an la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și reușeam atunci să văd mai multe spectacole acum decât atunci, din păcate.”

Nu doar conferințele FITS de ieri s-au bucurat de aprecierea pblicului prezent la Sibiu în acest zile, ci și spectacolele.

Sheherezada în ritm de flamenco a stârnit ropote de aplauze după o reprezentație excepțională a companiei Maria Pages, la fel și doamna Rodica Mandache, secondată de Eduard Păuna și Cătălin Răducanu, la Sala Filarmonicii de Stat.

Păsăroii Dodo (Cie Ekart Franța) au înveselit publicul pe străzile Sibiului, iar cei trei argentinieni de la manoAmano ne-au purtat pe toți într-o lume onirică în care obiectele scapă gravitației, iar corpurile de la înălțime, o sfidează.

Seara, târziu, spectatorii s-au plimbat prin Livada de vișini, la Sala Mare TNRS, sau Pe tărâmul copilăriei (Labirintul luminilor) în Piața Mare.

Și așa s-a terminat ziua de miercuri de la FITS30.