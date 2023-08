Mihai Albu a deschis cutia pandorei și a dat în vileag înțelegerile dintre el și fosta soție, Iulia, la divorț! Designerul regretă amarnic faptul că i-a lăsat fostei partenere de viață numele, la cerința expresă a acesteia. Cei doi au, și în prezent, divergențe în privința programului de vizitare stabilit de instanță pentru fiica lor, Mikaela, notează click.ro.

„Îmi pare rău că i-am lăsat numele, că am fost de acord cu păstrarea numelui meu. A fost o negociere pe nume, am fost de acord fiecare cu ce am avut de cerut. S-a mers la notar, noi am divorțat amiabil. Nu cred că dacă nu îi dădeam numele, ar fi zis ceva. Mi l-a cerut și am fost de acord. Acum, indiferent ce face, după mine face lucruri aiurea. Are tot felul de articole rele, se ceartă, eu sunt pomenit acolo, pentru că a păstrat numele. (…) Acum nu se mai poate face nimic. Motivul a fost că vrea să aibă același nume ca fetița noastră. Cu siguranță a avut și o strategie de a păstra numele.(…) Având în vedere că avem un copil pe care îl ador, nu regret că ne-am căsătorit”, a declarat Mihai Albu, în emisiunea moderată de Mihai Ghiță, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

