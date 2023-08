Daca vrei sa reduci costurile cu incalzirea apartamentului sau a casei si sa te bucuri in acelasi timp de confort termic optim, trebuie sa stii care sunt cele mai noi tendinte in domeniul incalzirii economice. Iata cinci solutii moderne si eficiente pe care le poate implementa o firma de renovari apartamente, care te pot ajuta sa economisesti energie si bani, dar si sa contribui la protectia mediului.

Incalzirea prin pardoseala

Incalzirea prin pardoseala este o metoda care necesita instalarea unor tevi sau cabluri electrice sub suprafata pardoselii, care incalzesc prin radiatie. Acest sistem are mai multe avantaje, cum ar fi: distributia uniforma a caldurii in toata camera, eliminarea curentilor de aer si a prafului, reducerea consumului de energie cu pana la 30%, posibilitatea de a regla temperatura individual pentru fiecare camera, cresterea confortului si a spatiului util.

Incalzirea cu pompe de caldura

Incalzirea cu pompe de caldura este o solutie ecologica si economica, care foloseste energia regenerabila din aer, apa sau pamant pentru a produce caldura. Pompele de caldura functioneaza pe principiul invers al frigiderului, adica preiau caldura dintr-o sursa cu temperatura mai scazuta si o transfera intr-un circuit inchis cu temperatura mai ridicata. Astfel, se poate obtine un randament energetic foarte bun, de pana la 400%, ceea ce inseamna ca pentru fiecare kWh de energie electrica consumata se obtin 4 kWh de energie termica.

Incalzirea cu panouri solare

Incalzirea cu panouri solare este o alta varianta ecologica si economica de incalzire a apartamentului, care foloseste energia solara gratuita si nelimitata. Panourile solare sunt dispozitive care capteaza razele soarelui si le transforma in energie termica sau electrica. Pentru incalzirea locuintei, se folosesc panouri solare termice, care incalzesc un fluid antigel ce circula printr-un circuit inchis si ajunge intr-un boiler sau intr-un rezervor termic. De aici, apa calda poate fi folosita pentru incalzirea spatiilor sau pentru menaj.

Incalzirea cu seminee electrice

Incalzirea cu seminee electrice este o optiune moderna si estetica de incalzire a apartamentului, care imita aspectul si atmosfera unui semineu clasic, dar fara a produce fum, cenusa sau mirosuri neplacute. Semineele electrice sunt dispozitive care folosesc efecte optice si sonore pentru a crea iluzia unui foc real, dar care produc si caldura prin rezistente electrice sau prin convectie. Pot fi montate pe perete, pe podea sau incorporate in mobilier, in functie de preferintele si spatiul disponibil.

Incalzirea cu radiatoare inteligente

Incalzirea cu radiatoare inteligente este o solutie inovatoare si personalizata de incalzire a apartamentului, care permite controlul individual al temperaturii pentru fiecare radiator din locuinta. Radiatoarele inteligente sunt echipate cu senzori si termostate digitale, care comunica prin Wi-Fi sau Bluetooth cu o aplicatie instalata pe smartphone sau pe tableta. Astfel, se poate seta temperatura dorita pentru fiecare camera, se pot programa radiatoarele in functie de programul zilnic si se poate monitoriza consumul de energie.

Incalzirea economica a apartamentului nu este doar o necesitate, ci si o responsabilitate fata de mediul inconjurator si fata de generatiile viitoare. Prin alegerea uneia dintre solutiile prezentate mai sus, poti beneficia de un confort termic sporit, dar si de o reducere semnificativa a facturilor la energie. In plus, poti contribui la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si la conservarea resurselor naturale.