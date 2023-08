Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate si iubite vedete din Romania, iar stilul ei de viata este un exemplu pentru multi dintre admiratorii ei. Prezentatoarea TV locuieste intr-o casa superba, situata intr-o zona linistita din Bucuresti, care ii reflecta personalitatea si gusturile rafinate.

Casa are o suprafata de 300 de metri patrati si este impartita in doua etaje. La parter se afla livingul, bucataria, o baie si o camera de oaspeti, iar la etaj se afla dormitorul matrimonial, camera fiicei ei, Violeta, o baie si un dressing. Casa este inconjurata de un grad superb, plin de flori si pomi fructiferi.

Daca ai nevoie de inpiratie pentru a-ti decora propria casa, continua sa citesti pentru a afla mai multe lucruri despre modul in care si-a decorat casa Andreea Marin!

Este o casa in stil rustic

Stilul predominant al casei este rustic, cu elemente traditionale romanesti. Andreea Marin a ales sa decoreze casa cu piese unice, cum ar fi mese din lemn masiv, usi, ferestre si scari din acelasi material durabil si versatil. Lemnul confera casei o atmosfera calda si primitoare, dar si o nota de eleganta si rafinament.

Living cu semineu

Unul dintre cele mai impresionante elemente din casa este semineul din living, care este realizat din piatra naturala si lemn. Semineul este locul preferat al Andreei Marin pentru a se relaxa in serile friguroase, alaturi de fiica ei sau de prieteni. Livingul este decorat si cu o canapea confortabila, o masuta de cafea si un covor pufos.

Bucatarie dotata cu tot ce este necesar

Bucataria este spatioasa si luminoasa, dotata cu toate electrocasnicele necesare. Andreea Marin adora sa gateasca pentru cei dragi, asa ca a amenajat bucataria in asa fel incat sa fie cat mai functionala si placuta. Mobilierul este din lemn masiv, in nuante de maro si crem, iar blatul este din marmura alba. Pe pereti sunt agatate tablouri cu imagini din natura si cugetari motivationale.

Un dormitor matrimonial confortabil

Dormitorul matrimonial este o adevarata oaza de relaxare pentru Andreea Marin. Patul este mare si confortabil, cu o saltea ortopedica si o lenjerie fina. Peretii sunt vopsiti in nuante pastelate, care induc o stare de calm si armonie. Pe noptiere sunt amplasate lampi de citit si lumanari parfumate.

Camera Violetei

Camera fiicei ei, Violeta, este plina de culoare si veselie. Andreea Marin a tinut cont de preferintele fiicei ei atunci cand a amenajat camera ei. Violeta are un pat cu baldachin, un birou pentru teme si un dulap pentru hainele ei. Pe pereti sunt stickere cu personaje din desene animate preferate.

O baie in stil minimalist

Baia este una dintre cele mai moderne incaperi din casa. Andreea Marin a optat pentru un design minimalist, cu finisaje de calitate. Baia are o cada mare si o cabina de dus cu hidromasaj. Faianta este alba, iar pardoseala este gri. Pe rafturi sunt asezate prosoape pufoase si produse cosmetice naturale.

Un dressing impresionant

Dressingul este visul oricarei femei. Andreea Marin are o colectie impresionanta de haine, incaltaminte si accesorii, pe care le pastreaza intr-un dressing spatios si organizat. Dressingul are dulapuri inalte din lemn masiv, cu usi glisante si oglinzi. In mijlocul acestuia se afla o insula cu sertare pentru bijuterii si cosmetice.

Andreea Marin are o casa de vis, care ii ofera tot confortul si intimitatea de care are nevoie. Vedeta a amenajat casa dupa propriul stil, folosind piese unice din lemn masiv, care ii confera casei un aer rustic si autentic si sigur este o sursa de inspiratie pentru oricine!