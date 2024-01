Poți să faci parte din categoria actrițelor super celebre și curtate de mii de sute de bărbați că tot poți să fii super ghinionstă în amor. Asta a dovedit-o chiar și Sharon Stone care, în încercarea de a-și găsi marea iubire, a apelat la ajutorul aplicațiilor de dating precum Tinder, potrivit click.ro.

Unul dintre bărbații cunoscuți pe aceste aplicați s-a dovedit a fi „un dependent de heroină, cu siguranță câteva zeci de mii de injecții de heroină mai târziu decât arăta în fotografia pe care mi-a trimis-o”. Cei doi s-au întâlnit la Hotelul Bel-Air, dar a durat foarte puțin. Sharone Stone a decis să își ia tălpășița după ce ea și-a comandat un pahar cu apă, iar bărbatul un absint.

„Nu am intrat pe Tinder pentru știți voi ce! E atât de ușor să sari în pat cu cineva. Dar eu nu asta îmi doresc în acest moment al vieții mele. În alt caz, am jucat rolul terapeutului. Am întâlnit un tip a cărui soției îi ceruse divorțul și ei aveau doi copii. Omul avea mari probleme să proceseze ceea ce i se întâmpla. Iar cu altul am pățit ceva similar – se despățise de iubită. Ea a constatat că rămăsese gravidă, a făcut avort și atunci și-a dat și el seama că o mai iubea. L-am ajutat și pe el să treacă mai departe peste asemenea poveste”, a spus Sharon Stone, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

