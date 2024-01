Gabriela Cristea și Marcel Toader au fost căsătoriți din anul 2008 până în 2013, atunci când au decis să divorțeze. Dorința separării a venit din partea lui, iar de atunci totul s-a transformat într-un adevărat scandal mediatic, notează click.ro.

După ce i-a cerut fostei soții să plece din casă, punându-i la dispoziție doar 4 zile, Marcel Toader apărea des în diverse emisiuni în care își denigra fosta parteneră de viață. Mirabela Dauer a avut ceva de spus în acest sens.

Calvarul prin care a trecut Gabriela Cristea după divorț i-a determinat pe mulți artiști să îi țină partea și să o susțină în fața fostului soț. Mirabela Dauer a fost artista care și-a spus, clar și răspicat, punctul de vedere:

„Ea a renunțat la tot pentru el. Eu nu îl judec pe acest om, dar domnul Toader nu are dreptate și nu are voie să facă aceste lucruri. Se consideră un domn, are o educație și nu are voie să apară la tv să denigreze omul iubit. Femeia asta și-a pus viața la picioarele lui. A renunțat la tot ce iubea pentru a sta acasă, să fie nevastă. Nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă”, a spus Mirabela Dauer, potrivit sursei citate.

