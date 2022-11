Centrul medical de Radioterapie Oncologică din curtea Spitalului Vechi din Suceava va deveni funcțional începînd cu data de 1 decembrie. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de directorul general al Casei Județene de Sănătate, economista Larisa Blanari. Potrivit acesteia, Centrul de Radioterapie Oncologică va avea contract cu Casa de Sănătate, iar deschiderea lui a fost amînată în dese rînduri, din cauză că au trebuit de obținut diferite avize. În august, la fața locului a fost și premierul Nicolae Ciucă. Investiția a fost realizată de o firmă privată de la Cluj și s-a cifrat la aproximativ 10 milioane de euro. Șefa Casei de Sănătate a mai spus că în clinică vor putea fi tratați anual aproximativ 700 de pacienți oncologici. Asta, în condițiile în care în Suceava apar în jur de 2.000 de cazuri noi de bolnavi oncologici pe an. Pe de altă parte, Larisa Blanari a afirmat că instituția pe care o coordonează are colaborări bune cu spitalele de stat, dar și cu unitățile medicale private. Economista a adăugat că este încîntată de faptul că în Suceava există centre noi de sănătate. Larisa Blanari s-a referit la Centrul de Cardiologie și Radiologie Intervențională de la <Bethesda> și la Centrul Integrat de Terapia Durerii de la Clinica <Nord> din Burdujeni.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating