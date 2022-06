Profesorul Ovidiu Milici, unul dintre consilierii primarului Sucevei, Ion Lungu, susține că în oraș sînt atît cetățeni, cît și firme, care solicită branșarea la sistemul public de termoficare. El spune că solicitările au început să apară de astă iarnă, după scumpirea gazului și a curentului electric. Profesorul a declarat, la Radio Top: „La Timișoara, din cauza haosului creat de administrația locală, oamenii se debranșează în masă de la sistemul centralizat de termoficare. La Suceava, efectul este invers. Este o realitate faptul că foarte mulți suceveni renunță la centralele de apartament. Sînt și societăți comerciale care au decis să se branșeze la sistemul centralizat. Așadar, la Suceava este un fenomen invers comparativ cu Timișoara. Cererile de branșare se înregistrează de prin februarie”. Ovidiu Milici a mai spus că, din cîte știe, populația va plăti, în continuare, 240 de lei pentru o gigacalorie.

, 5.5 out of 10 based on 4 ratings