140 de cadre medicale din întreaga țară au spus „da” colaborării naționale și internaționale pentru a crește rata de supraviețuire a copiilor bolnavi de cancer din România, în cadrul primei ediții a evenimentului Children’s Call for Hope. Evenimentul a fost organizat de Dăruiește Viață în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență „Marie S. Curie” din București și este prilejuit de finalizarea primei etape a celui mai amplu proiect de implicare socială din țară – inițiativa #NoiFacemUnSpital.

„Voi persevera până reușim, răbdare, muncă în echipă, colaborare și comunicare în cadrul echipei, dar și cu pacienții și aparținătorii, training, implicare, perfecționare continuă pentru a dărui tot ceea ce este mai bun pentru micuții pacienți, networking, să fiu mereu alături de copii și de părinții lor, să formez specialiști și oameni, spital fără durere” – sunt doar câteva dintre ideile menționate de participanții la eveniment ca angajamente personale pentru a da șanse în plus copiilor cu diagnostic oncologic.

Evenimentul a debutat cu tururi ghidate în noul Spital, pentru a le prezenta medicilor și invitaților internaționali infrastructura creată la Spitalul Marie Curie, și a continuat cu mai multe sesiuni de discuții pe tema parteneriatului, colaborării și multidisciplinarității. Speakerii care au urcat pe scenă au fost: Prof. Dr. Rob Pieters (director medical Prinses Máxima Center, Țările de Jos), Prof. Dr. Saiful Huq (fizician medical, fost președinte al Asociației Americane a Fizicienilor în Medicină), Prof. Martin Persson (Universitatea din Kristianstaad, Suedia), Arh. Raluca Șoaita (arhitecta din spatele inițiativei #NoiFacemUnSpital), reprezentanții colectivului S.C.U.C. „Marie S. Curie” – Prof. Dr. Radu Spătaru (director medical), Dr. Ruxandra Vidlescu (șef secție oncologie), Dr. Alin Nicolescu (șef secție cardiologie), Dr. Sorin Târnoveanu (șef secție neurochirurgie), Dr. Radu Tăbăcaru (șef secție ATI) și reprezentanții celor mai mari sponsori ai inițiativei #NoiFacemUnSpital.

De asemenea, invitate de onoare au fost E.S. Kathleen A. Kavalec (Ambasadoarea SUA) și E.S. Willemijn van Haaften (Ambasadoarea Țărilor de Jos). Comisarul European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, Stella Kyriakides, și Președintele St. Jude Global, Carlos Rodriguez-Galindo, au avut o intervenție video. Mesajele privind viitorul inițiativei și al colaborării dintre Dăruiește Viață și SCUC „Marie S. Curie” au fost transmise de fondatoarele Asociației – Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu – și de managerul Spitalului „Marie S. Curie”, Daniel Buzatu. Evenimentul a fost moderat de Paula Herlo și Alex Dima – doi dintre cei mai cunoscuți susținători Dăruiește Viață.

„Childrens’ Call for Hope este un eveniment despre viitor, despre ce putem face împreună și despre cum putem crește rata de supraviețuire a copiilor diagnosticați cu cancer în România. Un eveniment care ne provoacă să răspundem întrebării de ce suntem fiecare dintre noi aici – medici, asistente, manageri, reprezentanți ai ONG-urilor, părinți. Ne-am bucurat să avem alături speakeri internaționali, precum Prof. Dr. Rob Pieters, Prof. Dr. Saiful Huq și Prof. Martin Persson, care au prezentat cazuri de bună practică în ceea ce privește colaborarea internațională și multidisciplinaritatea în tratarea pacientului oncologic. Împreună suntem speranță pentru acești copii și pentru părinții care primesc cea mai cruntă veste.” – Carmen Uscatu, fondatoare Dăruiește Viață

„În cei 12 ani de când facem proiecte în spitalele din România, am auzit, probabil, de sute de mii de ori, NU SE POATE. Astăzi, 350.000 de donatori persoane fizice și peste 8.000 de companii pot spune: #Noi am făcut un Spital. Continuăm împreună – Dăruiește Viață continuă să construiască la Spitalul Marie Curie, să vină cu propuneri de schimbări strategice la nivel de legislație în sănătate, să susțină drepturile pacienților pentru a da o șansă în plus copiilor cu patologie oncologică și nu numai.” – Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruiește Viață

„Pentru Spitalul Marie Curie, anul acesta este o dublă sărbătoare – 40 de ani de funcționare, plus marcarea unui moment important în evoluția noastră, prin parteneriatul încheiat cu Dăruiește Viață și noua infrastructură de care beneficiem prin implicarea societății civile. Ce îmi doresc pentru anii următori este să redefinim ideea de normalitate, pentru că multidisciplinaritatea este normalitate, la fel și colaborarea și cooperarea. Normalitate înseamnă să facem tot ceea ce este omenește posibil pentru copiii care suferă de boli crunte, precum cancerul.” – Daniel Buzatu, manager SCUC „Marie S. Curie”

„Dacă în anii ’70 rata de supraviețuire în leucemii la copii era de 4%, astăzi suntem la 94% în Țările de Jos. Cred că nu este imposibil să spunem că în următorii 10-20 ani vom putea vorbi despre 100%. În Olanda, am ajuns la acest procent colaborând – concentrând în același loc toți specialiștii în onco-pediatrie și toate resursele noastre. Protocolul de colaborare pe care îl avem cu Spitalul Marie Curie și cu Dăruiește Viață este unul strategic pentru Prinses Máxima Center și este un pas important către obiectivul nostru de 100% șanse de supraviețuire pentru copiii care primesc acest diagnostic.” – Prof. Dr. Rob Pieters, director medical „Prinses Máxima Center”

Dăruiește Viață a finalizat construcția Spitalul de la Marie Curie – prima etapă a inițiativei #NoiFacemUnSpital. Proiectul continuă cu a doua fază (o nouă clădire) pentru a crea aici un adevărat campus medical, dar și cu susținere pentru dezvoltarea resursei umane prin traininguri și parteneriate cu clinici din străinătate.

