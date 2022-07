Chris Rock revine! Și nu oricum, ci la brațul unei noi iubite, actrița americană Lake Bell, cei doi fiind văzuți în timpul unei vacanțe romantice, în Europa, transmite TMZ, potrivit click.ro.

Chris Rock, 57 de ani, a devenit foarte discret după incidentul neplăcut în care a fost implicat, în luna martie a acestui an. În cadrul galei premiilor Oscar, actorul a glumit pe seama faptului că Jada Pinkett Smith era tunsă la zero, moment în care soțul acesteia, Will Smith, a urcat pe scenă și l-a pocnit.

De altfel, ambii actori au preferat să intre într-un con de umbră, pentru a nu da amploare incidentului. Chris Rock pare să nu mai fie interesat de ceea ce s-a întâmplat în trecutul apropiat, fiind interesat de construirea unui viitor liniștit.

