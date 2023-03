Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a anunțat că această instituție a fost premiară pentru „Performanțe Remarcabile în Creșterea Atractivității Turistice și pentru Dezvoltarea Sustenabilă a județului Suceava ca Destinație Turistică”, în cadrul Galei „România ești TU”. Gala a avut loc pe 15 martie la Palatul Parlamentului iar premiul acordat Consiliului Județean a fost primit de Niculai Barbă.

„Așa cum se știe, practic nu există clasament în care Bucovina și județul Suceava să nu se regăsească pe podium. Mulțumim tuturor celor care se implică în promovarea județului Suceava și a brandului Bucovina.

Vom continua promovarea și, în același timp, vom derula proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii și a obiectivelor turistice. Pentru acesta, pe lângă finanțarea de proiecte din resurse proprii avem în vedere accesarea de fonduri din toate sursele posibile, guvernamentale sau europene, până la această dată nefiind o axă de finanțare pe care să nu fi depus un proiect. Parteneriatul cu mediul de afaceri, cu cei din HoReCa se va putea dezvolta consistent odată cu înființarea și operaționalizarea Organizației de Management al Destinației (OMD) Bucovina, lucru care se va întâmpla chiar pe parcursul acestui an”, a spus Niculai Barbă după primirea premiului.

