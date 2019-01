Clubului Sportiv Municipal (CSM) Suceava, clubul fanion al județului, şi-a premiat sportivii cu cele mai bune performanţe în anul 2018, la nivel naţional, dar mai ales la nivel internaţional. Anul care a trecut a fost din nou unul foarte bun pentru clubul sucevean, cu nu mai puţin de 165 de medalii, cu 20 mai mult faţă de 2017, dintre care 11 foarte valoroase, în competiţiile internaţionale. La fel ca-n fiecare an, medaliile au fost aduse de sporturile individuale, şapte secţii punctând în clasamentul medaliilor. Canotajul a avut din nou cele mai multe medalii, 46, urmat de secţia de atletism, cu 41 de medalii, lupte greco-romane, cu 25 de medalii, box, cu 18 medalii, tirul cu arcul a avut 15 medalii, tirul sportiv a adunat 11 medalii, iar la sambo au fost câştigate 9 medalii. Din păcate, față de anii trecuți, CSM Suceava n-a mai avut bani să premieze și antrenorii sportivilor din acest top al performanțelor pe 2018.

utul anului. Nu se face nimeni vinovat pentru asta, însă sportivii și antrenorii au avut de suferit. A existat o colaborare bună între club şi instituţiile care ne finanţează, dar au existat luni la rând în care n-am primit nici un leu şi asta în perioada competiţională. A trebuit să cheltuim bani pentru participarea în competiţii, altfel nu puteam aduna atâtea medalii. Din acest motiv nu au fost bani şi pentru premierea antrenorilor, ci doar a sportivilor”, a explicat directorul CSM Suceava, Vasilică Băiţan. Directorul clubului sucevean a mai adăugat că-n anul ce urmează nu există riscul desfiinţării unei secţii sportive, ba din contră, se încearcă reactivarea celei de înot, ce nu mai funcţionează de ani buni.

Şi în acest an, secţia de canotaj condusă de antrenorul Ioan Despa a adus cele mai multe şi valoroase medalii pentru CSM Suceava, mai ales la nivel internaţional. Performerul secţiei şi al clubului a fost din nou Cosmin Pascari, canotor ce a avut cel mai bun an din cariera sa de până acum. Din păcate pentru clubul CSM Suceava, Cosmin nu va mai puncta din anul ce urmează pentru Suceava, şi asta deoarece a primit o ofertă foarte bună de la clubul Dinamo Bucureşti, unde va activa de la 1 ianuarie. Cosmin Pascari a reuşit să câştige aurul în proba de 4 rame la Campionatul European de seniori din Scoţia, medalia de aur în aceeaşi probă la Campionatul European de tineret din Belarus şi la Campionatul Mondial de tineret din Polonia, dar şi o medalie de argint la Cupa Mondială de seniori din Austria.

“A fost un an foarte bun pentru secţia de canotaj de la CSM Suceava, un an cu rezultate excepţionale mai ales la nivel internaţional, unde am avut medaliaţi la Campionatele Mondiale, Europene şi la Jocurile Olimpice de Tineret. În ceea cel priveşte pe Cosmin Pascari, era normal să plece, deoarece a ajuns la un anumit nivel şi era foarte greu să-l ţinem. Ne trebuia mai mulţi bani şi nu puteam renunţa la toată secţia pentru a susţine un singur sportiv. Sper să calce pe urmele Gianinei Beleagă după transferul la Dinamo Bucureşti. Nouă nu ne rămâne decât să creştem alţi sportivi, iar în aceşti moment pot spune că avem doi sportivi cu mare potenţial: Arteni şi Ciobîcă. Poate reuşit să-i ţinem, astfel încât la viitoarele olimpiade să reprezinte România din partea clubului CSM Suceava”, a declarat antrenorul secţiei de canotaj de la CSM Suceava, Ioan Despa.

Pe locul II în topul performanţelor sportive de la CSM s-a clasat un alt canotor cu un mare potenţial, Florin Arteni Fîntînaru, ce a confirmat până acum la nivel de juniori, mai ales la competiţiile internaţionale. Florin a reuşit în anul 2018 să câştige titlul de campion mondial de juniori în Cehia, în proba de dublu rame, şi, mai mult, medalia de aur la Jocurile Olimpice ale Tineretului din Argentina, tot în proba de dublu rame.

Pe locul trei s-a clasat un alt canotor ce a confirmat în acest an la nivel internaţional, Alexandru Ciobîcă, sportiv ce a câştigat titlul la Campionatul European de tineret din Belarus, dar şi medalia de argint la Campionatul Mondial de tineret din Polonia, ambele în proba de dublu rame. Pe locul patru s-au situat Geani Anton, sportiv ce a reuşit să obţină mai multe medalii în competiţiile naţionale de juniori şi seniori, şi Gabriel Şchiopoaia, colegul său din barca de dublu rame. Locul cinci a fost ocupat de Andrei Dănilă, de la secţia de tir cu arcul, pe locul şase a fost Andrei Gafiţa, de la secţia de atletism, locul şapte a revenit secţiei de lupte greco-romane prin sportivul Adrian Agache, pe poziţia a opta au fost Andrei Pavăl, de la tir sportiv, şi Lidia Kostach, de la tir cu arcul, iar pe locul nouă a fost Mykailo Kostach, de la tir cu arcul. Ultimul loc al podiumului a fost împărţit de patru sportivi, Teodor Chira, de la lupte greco-romane, Dumitru Vicol, de la secţia de box, Costel Dusacovschi, de la echipa de rugby seniori, şi Alexandru Raţă, de la volei.

Prezent la festivitatea de premiere, directorul adjunct Valerică Gherasim, cel ce se ocupă de activitatea sportivă a clubului, a mulţumit Primăriei şi Consiliului Local Suceava, Consiliului Judeţean Suceava, Liceului cu Program Sportiv, Universităţii “Ştefan cel Mare”, Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, colaboratorilor, antrenorilor şi părinţilor pentru sprijinul oferit sportivilor de la CSM Suceava în ultimul an.