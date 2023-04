Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă valabil în județul Suceava în perioada 4 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora 14. În acest interval în cea mai mare parte a Moldovei și în Carpații Meridionali și Orientali în special la altitudini de peste 1400 m va continua să ningă, temporar viscolit (rafale de peste 55…65 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă.

