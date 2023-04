Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că și în acest an Consiliul Județean, prin Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare”, se implică în acțiunea de aducere la Suceava a Luminii Sfinte de la Ierusalim în Sâmbăta Paștelui. Gheorghe Flutur a spus că împreună cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a convenit și în acest an organizarea evenimentului. “O delegație de la Arhiepiscopie va pleca pentru aducerea Luminii Sfinte, cu un avion privat, aşa cum a fost și în anii trecuți”, a precizat Flutur. El a reamintit faptul că, încă din anul 2009, CJ Suceava s-a implicat în acest eveniment, inclus în Programul „Paștele în Bucovina”. “Acesta a debutat cu Festivalul „Buna Vestire” de la Fundu Moldovei din data de 26 martie, Programul incluzând acțiuni desfășurate în tot județul Suceava, primăriile organizând evenimente precum Festivalul Produselor Tradiționale de Post de la Adâncata, Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești și cel care are loc duminică la Moldovița sau Târguri de Paști care au loc în toate zonele judeţului Suceava”, a încheiat Gheorghe Flutur.