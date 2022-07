Brandul vestimentar românesc MILLA MILLA își îmbogățește oferta de rochii de ceremonie cu o nouă colecție, bazată pe celebra țesătură mikado, una dintre cele mai luxoase folosite în industria modei. Noua colecție include opt culori de rochii cu croială midi.

„Mikado” este denumirea pe care o purtau, cu secole în urmă, împărații Japoniei, iar această referință spune extrem de multe despre țesătura cu același nume, una dintre favoritele designerilor vestimentari de top: eleganță luxoasă, strălucire nobilă, un mix echilibrat de fermitate și delicatețe.

Acest material fură privirea și fascinează sufletul cu aspectul său spectaculos, fiind bazat pe un fir de mătase. Jocurile de lumină pe care ținutele din mikado le produc, fie și în cele mai întunecoase incinte, se datorează tehnicii speciale de răsucire a firelor în procesul de țesere a pânzei.

Totodată, în relație cu mikado putem vorbi și despre tradiție, consecvență și sustenabilitate pentru că materialul vine cu o serie de proprietăți deloc de neglijat în designul vestimentar: densitate, netezime, poate fi folosit pe ambele fețe, în funcție de efectul dorit („dosul” are un luciu mai temperat, ideal pentru ținute destinate persoanelor mai conservatoare), își menține forma și păstrează culoarea timp de mulți ani, are o rezistență ridicată la uzură, la schimbările de temperatură și la factorii mecanici (precum forțarea țesăturii).

Din dorința de a oferi româncelor eleganța practică la cel mai sofisticat nivel, cel al ținutelor de ceremonie, brandul autohton MILLA MILLA lansează colecția de rochii de ocazie fabricate din mikado: „Acest material are o textură plină, strălucitoare și se drapează frumos, ajutând la obținerea unor forme arhitecturale în modă. De regulă, este folosit pentru confecționarea rochiilor de mireasă sau a celor de gală. La MILLA MILLA, noi am hotărât să folosim această țesătură pentru rochii simple, dar elegante, de cocteil”, explică Ludmila Corlăteanu, designer și fondator.

MILLA MILLA de ocazie: eleganță la superlativ cu elemente practice

În spiritul MILLA MILLA, inspirat din moda anilor ’50, dar adaptat, într-un mod funcțional, ritmului de viață actual, și noua colecție cuprinde rochii croite pe aceeași siluetă, cu lungime „tea length”. De asemenea, sunt prezente și buzunarele, un element esențial al tuturor creațiilor brandului vestimentar. În ciuda densității considerabile a materialului, rochiile de mikado sunt ușoare și confortabile, deloc dificil de purtat pe parcursul ceremoniilor sau petrecerilor care pot dura chiar și jumătate de zi.

Noua colecție acoperă o paletă cromatică cuprinzătoare, cu opt nuanțe care se pot plia pe orice stare de spirit, cerință de dress code sau nevoie de accesorizare: alb, albastru deschis, albastru de Voroneț, verde smarald, verde măr, galben, roz trandafiriu și roz intens.

„Ca oricărei femei, mi s-a întâmplat, măcar o dată, să mă îndrăgostesc de o rochie pe care s-o descopăr într-un magazin, dar să n-o cumpăr pentru că fie nu avea culoarea pe care o căutam atunci, fie nu era printre nuanțele care mă avantajează pe mine… Așadar, am decis să le ofer româncelor o gamă largă de opțiuni, adică șansa de a pleca acasă cu rochia preferată din această colecție pentru ocazii speciale”, spune designerul Ludmila Corlăteanu, fondator MILLA MILLA.

Brandul MILLA MILLA a fost lansat în 2016 și se remarcă prin ținute inspirate din moda anilor ’50, adaptate cu succes nevoilor de natură personală și profesională ale femeii moderne. Creațiile brandului se vând exclusiv prin shopul online https://www.millamilla.shop.