Punctul de trecere a frontierei de la Vicovu de Sus va fi deschis pe 20 iulie pentru traficul autoturismelor. Anunțul a fost făcut de prefectul Alexandru Moldovan în urma discuțiilor cu partea ucraineană care au avut loc astăzi în vama Siret, discuții la care a participat o delegație a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii condusă de secretarul de stat Ionel Scriosteanu. De asemenea, în vederea descongestionării traficului prin PTF Siret, partea ucraineană și-a asumat deschiderea cu data de 1 august a PTF Racovăț din județul Botoșani ce va fi destinat în principal traficului autoturismelor, TIR-urilor goale și a cisternelor de combustibil.

