Irinel Columbeanu a făcut lumină în privința propunerii șoc pe care ar fi primit-o de la Mr. Pink, prin telefon, din America. Zilele acestea, s-a vehiculat în presă că milionarul chinez, actualul partener de viață al Monicăi Gabor, s-ar fi oferit să-i plătească un drum în America lui Iri și să-i acopere cheltuielile la un azil de lux, notează click.ro.

Irinel, însă, a făcut lumină în ceea ce privește implicarea lui Mr Pink, dar și a Monicăi Gabor în cazul său disperat. De fapt, singura care i-a trimis bani și cu care ține legătura este fiica lui, Irina.

„Nu m-a sunat nici el, nici ea! Nu a existat această propunere din partea lui și, chiar dacă ar fi existat, eu nu pot pleca în America pentru că nu mă lasă medicii. E un drum foarte lung. Săptămânal vorbesc cu Irina, stau pregătit să mă sune cu video call. Cred că Monica i-a delegat Irinei multe, inclusiv să țină legătura cu mine și să mă ajute în măsura posibilităților. Cu Monica nu am vorbit deloc. 200 de dolari mi-a trimis Irinuca din economiile ei și am fost foarte impresionat Medicamentația a rămas aceeași și nu am voie să beau cafea. Asistentele sunt foarte atente cu mine. Ion Cassian strânge bani de la cunoscuți ca să acopere cheltuielile cu azilul, ca să pot să stau cât mai mult acolo”, a declarat Irinel Columbeanu, prezent în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

