Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, și-a creionat deja portofoliul de proiecte pentru anul 2019 necesare pentru dezvoltarea localității. O parte din proiecte sunt deja în implementare, a spus primarul, însă multe vor fi demarate în acest an. Potrivit edilului șef, finanțarea este asigurată atât din fonduri europene cât și din fonduri guvernamentale și locale. ”Încă nu avem un buget local pentru a avea o perspectivă clară a tot ceea ce facem dar din experiența anilor trecuți și proiectele pe care le avem în derulare ne-am creionat deja un portofoliu de proiecte. Pe lângă partea de funcționare a Primăriei care este absolut obligatorie și pe care ne-o dorim să o asigurăm în totalitate până la finele anului vom aloca resurse importante la segmentul de dezvoltare, la partea de investiții fiind multe proiecte pe care le avem în derulare și multe altele pe care vrem să le începem. Suntem în perioada în care ne facem graficul implementării acestor proiecte pentru că vremea deocamdată nu permite derularea activităților mai ales în construcții”, a spus Coman.

Mai multe clădiri publice vor fi reabilitate termic cu bani europeni

El a arătat că sunt trei proiecte cu fonduri europene pentru care s-au semnat contractele de finanțare și sunt în procedură de implementare . ”La ele lucrăm în perioada asta pentru că vrem să dăm drumul cât mai repede la licitația pe execuție. Sunt cele trei proiecte pe POR privind reabilitarea termică a clădirilor publice. Este vorba de școala gimnazială nr.6, de cantina Colegiului Național Nicu Gane și de internatul Colegiului Tehnic Mihai Băcescu, proiecte care împreună cumulează aproape 2 milioane de euro bani europeni la care contribuția municipiului Fălticeni este de doar 2%, 98% fiind asigurat de Uniunea Europeană. Asta pe partea de proiecte europene. Mai avem încă trei proiecte depuse care se află în stadii diferite de implementare. Unul foarte important pe care-l consider foarte necesar și util, reabilitarea extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public, un proiect de aproximativ 4 milioane de euro la fel cu contribuție de doar 2% din partea municipiului Fălticeni. A trecut două etape așteptăm de la zi la zi să semnăm contractul de finanțare și să dăm drumul la implementarea proiectului extrem de necesar în Fălticeni pentru că sistemul de iluminat public este foarte vechi avem deficiențe zilnic sunt sume mari pe care le alocăm pentru reparații. Va fi un sistem de iluminat public modern cu tehnologie led, cu stâlpi moderni, cabluri subansable noi astfel încât mult timp de acum înainte să avem un iluminat public de calitate și fără bătăi de cap din partea noastră cei care ne ocupăm de reparații și mentenanță”, a spus Coman.

Nouă străzi vor fi reabilitate prin PNDL cu bani de la Guvern. Vor fi modernizate podul și sectorul de drum de la intrarea în Fălticeni dinspre Roman

Primarul de Fălticeni a subliniat că mai există două proiecte semnate prin PNDL privind infrastructura stradală. În cazul unuia a și fost semnat contractul de execuție cu firma Autotehnorom un proiect de aproximativ 7 milioane de lei, bani alocați integral de la bugetul Guvernului. Vor fi reabilitate un număr de 9 străzi. ”Chiar săptămâna viitoare vin reprezentanții constructorului pentru a face vizită în teren și pentru a stabili împreună un grafic de lucrări. Vor să se apuce cât mai repede în sezonul rece să execute lucrările care pot fi făcute în această perioadă cu temperaturi scăzute cum ar fi dislocarea bordurilor, căratul materialelor astfel încât imediat ce temperaturile vor fi pozitive să se apuce de turnat asfaltul, de pus pavelele etc.”, a explicat primarul. Al doilea proiect PNDL vizează intrarea în municipiul Fălticeni dinspre Roman. ”La fel este în procedură de licitație execuția lucrărilor. Suntem pe ultima sută de metri. La fel odată cu sezonul cald se apucă de treabă acolo. E vorba de reabilitarea podului de la intrarea în Fălticeni dinspre Roman și a sectorului de drum aferent adică de la primul sens giratoriu până la primele blocuri de la intrarea în Fălticeni va fi modernizat integral. E o zonă care are nevoie de modernizări, un pod foarte vechi care nu a avut nici o reparație capitală. Un proiecte de circa 4 milioane de lei bani de la Guvernul României prin PNDL”, a precizat primarul de Fălticeni. El a menționat că se lucrează acum la documentație pentru un alt treilea proiect PNDL privind reabilitarea bibliotecii din fața Primăriei. Se realizează studiile de teren, studiul topo, geo, și toate documentele necesare pentru a le putea transmite către Ministerul Dezvoltării. ”Mai sunt o serie de investiții pe care le facem de la bugetul local cum ar fi Piața din Centrul municipiului Fălticeni. Anul ăsta va fi șantier în centru la ceas. Ne-am fi dorit să facem acolo o parcare subterană doar că UE nu mai finanțează parcări subterane nicăieri în Europa și de la bugetul local vom reabilita doar suprafața pieței. Un proiect frumos. Îi asigur pe fălticeneni că va fi o piață modernă, frumoasă, cu toate calitățile necesare pentru o zonă centrală a municipiului. Suma este de 1,3 milioane de lei. Se modernizează pavajul, fântâna arteziană, spații verzi, monitorizare video”, a spus Gheorghe Cătălin Coman.

Proiect pilot pentru județ: construirea unei cantine cu bani de la bugetul local la școala gimnazială nr.2

El a mai amintit de un proiect pilot pentru județul Suceava care se va derula la școala gimniazială nr.2 din Fălticeni. ”Apoi un proiect pilot cred că pentru județ construirea unei cantine școlare cu bani de la bugetul local la școala gimnazială nr.2. Va costa 1,2 milioane de lei. E o nouate pentru municipiul Fălticeni și cred că și pentru județ ca o Primărie să construiască din resurse proprii o cantină școlară. Al doilea element de noutate în ceea ce privește construcțiile de la bugetul local am fost prima primărie care am construit o maternitate nouă iar acum construim o cantină școlară nouă pentru cei 150 de copii beneficiari ai programului step by step”, a spus Coman. El a mai vorbit de proiectul de extindere a rețelelor de apă și canal, de investiții în educație și sănătate și de construirea blocului ANL de pe strada Ana Ipătescu. ”2019 va fi un an încărcat în care vom face foarte multe proiecte pentru dezvoltarea municipiului Fălticeni”, a conchis primarul de Fălticeni.