Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, a convocat un comandament de lucru la sediul instituției pentru a pune la punct detaliile tehnice ale proiectelor de aproape 500 de milioane de lei aflate în diferite stadii de implementare. La discuții au fost prezenți constructorii, diriginții de șantier, verificatorii de proiecte, supervizorii, proiectanții și funcționari ai Primăriei. Vasile Andriciuc a declarat că în cadrul ședinței au fost lămurite aspecte legate de deschiderea de noi șantiere, de coordonarea și eșalonarea unor lucrări pentru a evita suprapunerea lor și despre problemele punctuale astfel încât investițiile să demareze în forță. odată ce vremea va permite.

„Am discutat prima dată despre lucrările la drumurile comunale din satele Șcheia, Sf. Ilie, Mihoveni, finanțate pe Programul ”Anghel Saligny”, valoarea proiectului fiind de 16,4 milioane de lei. S-a hotărât să începem cu două drumuri în lungime de un kilometru. Este vorba de strada Trandafirilor și strada Primăverii din satul Mihoveni. Acolo am terminat cu apa și canalizarea s-a recepționat lucrarea pentru Mihoveni și urmează să întocmim documente de predare a lucrării de 22 de milioane de lei către ACET pentru a se racorda cetățenii. Avem la Șcheia și la Sf. Ilie proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pe POIOM, un proiect de 113 milioane de lei și deși noi am lucrat și pe timp de iarnă la canalizare iată că acum trebuie să venim pe aceleași străzi cu apa pentru a da front de lucru la drumurile care sunt pe ”Anghel Saligny”. Pentru că am vorbit de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată să știți că în momentul de față s-a lucrat foarte mult la canalizare pe străzile Fierăriei, Petru Mușat, Dimitrie Păcurariu, Buna Vestire. În total sunt aproximativ 3,338 km. S-au pus 66 de cămine menajere și 113 de cămine racord canalizare. Iată niște detalii care scot în evidență că marea lucrare de pe Șcheia și Sf. Ilie a început. Probleme din punct de vedere tehnic sunt foarte multe. Diriginții de șantiere, cei care execută au ridicat probleme pertinente și a trebuit să fim și negociatori și oameni care să îi împace, astfel încât să ajungem la concluzia să lucreze”, a spus Andriciuc.

El a ținut să precizeze că pe ”Anghel Saligny” vor fi modernizați 8,56 kilometri de drum. Este vorba de străzile Făgărașului, Târnavelor, Morii, Dr. Marcian, Pârâului, Florilor, Păcii din satul Sf. Ilie, străzile Movilei, Petru Mușat, Buna Vestire și Aeroportului din satul Șcheia și străzile Primăverii și Trandafirilor din Mihoveni. ”Una dintre probleme este strada Izvor unde care se află și RAR-ul , un punct strategic în județ. Această stradă trebuie reabilitată având în vedere că drumul se va face pe fonduri proprii iar apa și canalul pe POIM. Iată că se lucrează și acum pentru canal iar în 2- 3 zile se va pune și apa și vom putea face racordurile, astfel încât începând cu 25 martie am socotit să dăm ordinul de începere astfel încât și strada Izvor să intre în reabilitare. Pe Anghel Saligny licitația este făcută, ordinul de începere a lucrărilor l-am dat pe data de 15 martie însă lucrările vor demara efectiv pe 25 martie”, a spus primarul de Șcheia.

În cadrul comandamentului s-a mai discutat despre investițiile în înființarea rețelei de gaze naturale în satul Mihoveni și extinderea rețelelor în satul Sf. Ilie pentru care Primăria Șcheia a primit o finanțare de 19 milioane de lei de la Ministerul Dezvoltării, despre racordarea la energie electrică a corpului B al Școlii de la Mihoveni, despre implementarea noului proiect de modernizare a iluminatului public cu bani de la Administrația Fondului de Mediu sau de despre investiția în Centrul cultural sportiv cu 600 de locuri din Șcheia unde lucrările au un grad de execuție de aproape 60%. ”În concluzie în ședința cu echipele tehnice am pus la punct toate detaliile astfel încât odată ce își dă drumul sezonul cald să lucrăm din plin. Eu nu lucrez electoral. Eu am spus că îmi fac datoria până în ultima clipă. La ședință în afară de consilierul meu personal a fost viceprimarul Cristinel Burac care se ocupă de treburile gospodărești din comună și domnul Alin Rusu (nr. candidatul PNL pentru funcția de primar) care fost prezent în calitate de consilier local și care dacă va ajunge primar va continua proiectele aflate în implementare”, a mai spus Vasile Andriciuc.