Comedia horror „Shocker”, scrisă, regizată și produsă de Wes Craven, va fi difuzată în premieră de Warner TV pe 17 septembrie, de la ora 01:25.

Lungmetrajul lansat în 1989 are în centru un criminal în serie și un jucător de fotbal american pe care îl bântuie pentru că l-a dat pe mâna autorităților.

Trimis pe scaunul electric, ucigașul se folosește de electricitate pentru a reveni la viață și pentru a căuta să se răzbune deoarece a fost denunțat poliției.

Din distribuția filmului care abundă de efecte speciale și este presărat cu situații comice fac parte Michael Murphy, Mitch Pillegi, Peter Berg, Jeanne Peters și Camille Cooper.

Wes Craven (1939 – 2015), nume devenit sinonim inovării în genul horror, s-a remarcat în ipostaza descenarist, regizor și producător, dar și de actor și scriitor.

Primul lungmetraj pe care l-a realizat a fost „The Last House on the Left” (1972), căruia i-au urmat, între altele, „The Hills Have Eyes” (1977), recompensat cu premiul juriului internațional al criticilor la Sitgest – Catalonian International Film Festival, apoi „A Nightmare on Elm Street” (1984)și patru filme din seria „Scream”.

În palmaresul său regizoral se regăsesc episoade din „The Twilight Zone” (1985 – 1986), thrillerul psihologic „Red Eye” (2005), dar și filme din afara genului care l-a consacrat, precum „Music of the Heart” (1999), cu Meryl Streep în rol principal, nominalizată la Oscar pentru interpretare, și segmentul „Pere-Lachaise” din „Paris, je t’aime” (2006), pe care l-a și scris. Acesta din urmă a fost inclus în competiția Un Certain Regard a Festivalului de Film de la Cannes.

Primul roman scris de Wes Craven, „The Fountain Society”, a fost publicat de Simon & Shuster în 1999.