Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că duminică, de Paște, pe 16 aprilie, are loc un eveniment special la Muzeul Satului Bucovinean. „Începând cu ora 12:00 va avea loc slujba la biserica din cadrul Muzeului, apoi un concert de toacă, coruri și clopotele Bucovinei, urmat de un excepțional concert de tobe și toacă susținut de maestrul Ovidiu Lipan Ţăndărică şi Fanfara „10 Prăjini” . Invităm sucevenii și turiștii să vină la aceste evenimente, Suceava devenind un pol de atracție deosebit iar aceste forme de turism cultural, religios, se vede că au prins contur puternic în ultimii ani, Bucovina devenind un lider în ceea ce înseamnă autentic, tradițional, cu o amploare deosebită în perioada marilor sărbători religioase”, a declarat Flutur.

