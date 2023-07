Verzii suceveni au tras o concluzie tristă după ce au analizat situația existentă astăzi în România și anume că țara a intrat într-o altă perioadă de timp, într-o transformare de tip individual, una care nu are nicio treabă cu valorile tradiționale, ale trecutului. ”Partidul Verde filiala județeană Suceava consideră că am devenit o națiune de plângăcioși falși după ce urmărim știrile la televizor, de oameni care avem sentimente ușor, ușor mincinoase, uitând de valorile pe care le-au moștenit părinții noștrii, adică de Sfânta Familie, Credință și de Dragoste cea adevărată. După 33 de ani de la Revoluție alergăm după bani, după condiții de viață occidentale, după povești false de iubire vorbitoare de limbi străine, dar am uitat cum să ne mai îmbrățișăm părinții, copiii, am uitat cum arată o zi petrecută în familie. Noi, verzii suceveni, spunem cu tristețe că România a intrat într-o altă perioadă de timp, într-o transformare de tip individual, una care nu are nicio treabă cu valorile tradiționale, ale trecutului. Din punctul nostru de vedere este bine când o țară progresează cu adevărat. Este trist să vezi că o națiune care s-a îndepărtat de părinți, de copiii, să-și aducă aminte de ei doar când privesc o știre emoțională, ca după aceea să revină la viața de ”roboțel” setat după interesele altora”, a declarat președintele verzilor suceveni, Dan Acibotăriță.